聖誕布置不嫌早 如何挑選人造聖誕樹？

在考慮聖誕節的裝飾時，人造聖誕樹也是個不錯、還可重複使用的選擇。Getty Images

雖然萬聖節 還沒到，但由於華人 多數對此一節日無感，或許現在開始考慮怎麼過聖誕節 也不算太早。聖誕裝飾的重點之一當然是聖誕樹，如果不喜歡用天然栽種的，人造聖誕樹也是個不錯、還可重複使用的選擇。

銷售聖誕樹與綠植的Balsam Hill行銷總監喬瑟芬·金（Josephine Kim）在接受「早安美國」訪問時表示，在購買人造聖誕樹時，最好選擇能與自己個性與裝飾風格搭配的類型；其餘考量因素，包括確定擺放聖誕樹的空間，是僅能擺放小樹還是較高大的？

喬瑟芬說，一個好的經驗法則是，樹頂與天花板間至少要有6英吋的距離。她說，這還須考量樹頂上任何會增加高度的裝飾。因此，如果室內是標準的9英尺高天花板，還打算在樹頂放個12英吋高的天使 ，就需要一棵7.5英尺高的聖誕樹；而高度的測量，是指從聖誕樹的支架到最頂端。

喬瑟芬還提出了一些購買人造聖誕樹的參考指標，例如擬真程度、樹種、顏色以及是否已佈置好可點亮的燈泡。她說，聚氯乙烯（PVC）材質的針葉扁平如紙，而聚乙烯（PE）的針葉則更有立體感；有些樹的材質是兩者兼有，越是逼真的人造聖誕樹，PE的數量就越多。

專家指出，挑選一棵人造聖誕樹就像尋找真的樹一樣，從雲杉到松樹，可考慮最適合自家風格的樹種，以及它們的顏色，例如諾貝杉（noble fir，也稱紅冷杉）是灰色調，而冷杉（blue fir）則偏藍綠色。

安東妮內特·波士頓 （Antoinette Boston）是位節日裝飾專家，也是專業的樹木裝飾師，她說，她最喜歡的人造樹裝飾品是4到8英吋、較大的圓形裝飾品，很快就能把樹「掛滿」。安東妮內特說，她還會在樹上加緞帶，以增添華麗感，並插上花或應景的枝葉，以增加立體感、填補空白。

此外，安東妮內特建議可在聖誕樹上裝飾天然或人造的雪松（cedar）樹枝，使整棵樹看起來更真實。她說，真的松枝還會讓樹散發出令人懷念的聖誕樹味道。

至於想用雪白或植絨聖誕樹來取代綠色聖誕樹的人，安東妮內特建議可在聖誕樹上添加植絨的枝幹和噴霧。她說，這將給人一種植絨聖誕樹的錯覺，而且將來還可選擇要改裝為綠色或植絨聖誕樹，不需另外再購買。為了節省時間，安東妮內特也建議買一棵預先裝好燈泡的聖誕樹。