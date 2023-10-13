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玉足又乾又裂？讓5萬人愛的護足霜來解救

編譯徐薏茹／即時報導
Kerasal強效足部修復軟膏。圖取自Amazon網站
Kerasal強效足部修復軟膏。圖取自Amazon網站

想要好好呵護自己的雙腳不需要特地去美容院，善用足部保養品，在家也能好好養護您的玉足。

平常用各種護足霜、去角質霜或足膜還是不見效果嗎? 不妨試試看「Kerasal強效足部修復軟膏」(Kerasal Intensive Foot Repair)，這款軟膏能真正軟化並修復嚴重乾燥、受損的足部。

Kerasal強效足部修復軟膏含有水楊酸(salicylic acid)和尿素(urea)兩種主要成分。雖然水楊酸最知名的是抗痘的能力，但其實許多足部去角質霜中也含有水楊酸；尿素也能去角質，並且具有角質層分離的效果，有助於分解老繭。

更厲害的是，Kerasal強效足部修復軟膏還有多種功效，除了能去角質，還能預防水分流失，多虧於軟膏含有的白石蠟脂(white petrolatum)，是凡士林(Vaseline)的主要成分，可作為一種密封劑，鎖住水份並軟化乾燥的皮膚。

1盎司9元的Kerasal強效足部修復軟膏在網路上收穫廣大好評，光是在亞馬遜(Amazon)網站就獲得4.5顆星高分，評論超過5萬1000條，用過的人都說「真的有效」、「強力推薦」。

一則評論寫到：「無話可說！這款修復軟膏絕對厲害!我已經30歲，從來沒有像現在這樣擁有如嬰兒般軟嫩的雙腳！」

另一則評論稱：「效果太棒了！我的雙腳兩到三天就快速改善！真的很神奇！」

亞馬遜 Amazon

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