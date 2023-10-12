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清潔磁磚、縫隙省力效率高 電動刷兩萬人愛

編譯尤寶琪／即時報導
Rubbermaid Reveal電動清潔刷。圖取自Amazon
Rubbermaid Reveal電動清潔刷。圖取自Amazon

任誰都知道，清理瓷磚地板，是個費力但結果很可能不盡人意的苦差事；蹲在地上用力刷上幾小時，搞得自己腰酸背痛，結果卻可能看起來還是一樣髒。雖然我們都必免不了這項吃力不討好的工作，但建議你可以改使用在抖音(TikTok)上有名的Rubbermaid Reveal電動清潔刷（Rubbermaid Reveal Cordless Battery Scrubber)，大幅減少這項工作所需的體力勞動；它還是清潔角落、露台門軌、窗框、輪圈蓋等難搞死角的高手。

你沒看錯，這電動刷長得很像電動牙刷，那是因為它本身還真的就是電動牙刷，唯一差別就在於它不是用來刷牙，而是來清理浴室縫隙中的污垢，或者家中任何需要注意的小區域；所以，千萬別把它給放到嘴裡。

Rubbermaid Reveal電動刷效果驚人，讓它成為亞馬遜上的熱銷商品，擁有2.1萬4.5 星的評價， 產品價格為17.38元。最重要的，是它透過6V電源和每秒擦洗次數高達 60 次的擺動頭，幫你完成所有繁重工作。你浴室磁磚縫隙還有救，那都是因為Rubbermaid Reveal電動刷夠給力；根據該品牌，它的工作效率事普通電動刷的兩倍。

Rubbermaid Reveal電動刷有脈衝模式或連續擦洗兩種清潔模式可供選擇，而其小巧刷頭設計，意味著它可以伸進到較大的刷子無法顧及的所有角落、邊角和縫隙。此外，它還具有防水功能，非常適合處理淋浴間和水槽等容易堆積汙垢的區域，而且它符合人體工學的柔軟握把，可以讓你的手舒適貼合。包裝內還附贈四顆AA電池，讓你一拿到產品就可以馬上開始使用。

一位消費者在使用後評價：「就算你浴室磁磚上發霉了，它也能發揮出色的功用。它在通常海綿或刷子無法清到的角落，表現效果很好…電動刷打開後有強勁的力道…不用自己動手刷了。」

亞馬遜 抖音 TikTok

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