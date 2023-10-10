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年輕人愛用「先買後付」計畫 債台高築恐成下一場危機

編譯盧炯燊/即時報導
Image by Gerd Altmann from Pixabay
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在網店或實體店購物時，部分商戶增設「先買後付」(Buy Now Pay Later)選項，消費者可將帳單攤分數期，並以免息分期付款，這種購物方式愈來愈受到年輕人歡迎，但調查顯示，「先買後付」或正醞釀一場金融危機。

「先買後付」主要由金融科技公司提供，是一種短期融資方式，在新冠疫情期間急速發展，它允許消費者購買商品或服務時，可分幾次(通常是三、四期)等額付款，不用支付利息，一般在6星期內還清。

由於它相對容易獲批准，更毋須向信用機構報告，極受隨意購物的年輕人歡迎，因此很容易同時從不同的放貸業者獲得貸款，又或繼續消費導致債台高築。

市場調查機構「晨間諮詢公司」(Morning Consult)在8月底至9月初的一項調查顯示，使用「先買後付」方式消費的人，不僅傾向於大量借貸及消費，而且還難以償還債務。

調查顯示，超過40%消費者都有「先買後付」債務，其中25%的人曾錯過還款， 另外25%要支付過期罰款，27%的信用評分下降，22%要與收債人討價還價。

晨間諮詢公司的金融服務分析師托琳( Jaime Toplin)指出，如果個人債務狀況惡化，在現時利率已經很高的情況下，會帶來嚴重問題。

消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)警告，儘管「先買後付」不收取利息，但逾期還款仍須繳付罰款，隨著愈來愈多逾期，罰款會迅速增加。

此外，如果產品有缺陷或需要退貨，有可能會失去使用信用卡時通常獲得的消費者保護。

調查也發現，37% 的Z世代及32% 的千禧世代曾有「先買後付」交易，而X世代與嬰兒潮世代的這一比例為16% 及6%。

年收入在5萬元至9萬9999元之間的家庭，21%有「先買後付」交易，收入10萬元以上的家庭，28%進行過此類交易，換言之，愈富有，使用「先買後付」的頻率也愈高。

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