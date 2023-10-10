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大量採購可省錢？專家：9種商品才適用

編譯潘勛／綜合報導
個人理財專家建議，在量販店購買九類物品才能真正省到錢。(Getty Images)
個人理財專家建議，在量販店購買九類物品才能真正省到錢。(Getty Images)

好市多(Costco)、山姆俱樂部(Sam's Club)等量販店一次購買大量用品，長期下來可以幫人省錢，不僅因為大量販賣的商品單價要比尋常的零售店便宜，還意味著可以少跑幾趟路、省油錢，也減少衝動性採購的機率，但個人理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)指出，只有九種大宗產品替消費者省到錢。

在零售業界，好市多、山姆俱樂部的名頭最響，但拉姆齊表示，你也可以在其他店家如BJ's Wholesale Club、線上通路如Boxed、亞馬遜等，找到大量採購商品；只是，有些新手的低級錯誤要避免，才能不超支，例如生鮮果菜全在同一家店採買，還認為那樣才讓會員權得償所值。

拉姆齊表示，真想在好市多省錢，有九種商品才應該大宗採購：盥洗用品、牙齒護理用品(電動牙刷頭、牙線)、紙製品(衛生紙、紙巾)、電池、口香糖、早餐穀片、罐頭、米、乾豆類。

有些商品不該大量採買，例如水果、蔬菜、乳製品等容易腐敗品、香料及調味品。

消費者正在想方設法節省生鮮果菜開銷，在家開伙的食品價格2022年上升11.4%；雖說食品價格據估2023年漲得較慢，但按照農業部經濟研究局的「食品價格展望」(Food Price Outlook)，仍高於歷史均價。

那麼靠著大量採買，真能省到多少錢呢？「MagnifyMoney」機構2021年編纂20項商品的大宗與非大宗對比價格。學者們發現，綜觀研究中的20項商品，消費者由非大宗式採買改為大宗採買，可以省約25%。電池在兩種採買模式裡價差最大，衛生紙這項商品則沒有差別。

大宗採買不見得總是務實，或者節省預算。拉姆齊表示，要考慮的是它對你的處境管不管用，確定大宗採買符合你的生活方式及預算才買。

在大賣場購物雖然實惠，但應避免水果、蔬菜、乳製品等容易腐敗食品。(美聯社)
在大賣場購物雖然實惠，但應避免水果、蔬菜、乳製品等容易腐敗食品。(美聯社)

好市多 預算 亞馬遜

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民眾為省錢優惠品也不買了 3食品銷量大減

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