民眾為省錢優惠品也不買了 3食品銷量大減

雖然通貨膨脹有降溫趨勢，但許多美國人以「更聰明地購物」來節省荷包。(Getty Images)

雖然通貨膨脹 有降溫趨勢，但許多美國人仍在為應付日常開支大傷腦筋，而且情況似乎越來越不樂觀。理財網站GO Banking Rates進行的一項調查發現，63%的美國人以「更聰明地購物」來節省荷包，多數民眾不再以找尋優惠商品為樂，而是完全削減某部分費用，其中包括食品雜貨等必需品。

彭博社報導，康尼格拉食品(Conagra)公司執行長康諾利(Sean Connolly)在財報會議上表示，消費者的這種轉變從4月初開始。他說，重要的是，這回不是在同類商品中轉向價格更低的替代品，他們看到的情況是整體商品種類的消費減緩。

研究機構尼爾森愛科(NielsenIQ)也發現，食品類銷售額降幅最大的是冷凍餐、果汁和湯。尼爾森愛科北美地區思維領導力(thought leadership)副總裁艾利森(Carman Allison)告訴彭博社，這可能是因為美國人正在「消耗家中存貨」，所以停止繼續購買這類商品。

削減果汁的購買，在經濟上有一定的意義，因為果汁是過去一年中價格上漲最多的食品之一，平均漲幅為8.66%。

而冷凍食品也往往是CP值較低的商品。消費新聞網站Deal News分析師拉姆荷德(Julie Ramhold)在接受GO Banking Rates訪問時表示，冷凍餐最多只能吃幾份，而且每份的價格比起自行購買食材做出來的菜要貴上許多。