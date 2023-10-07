登月要美觀、舒適 Prada、Axiom合作設計太空裝

義大利時裝精品設計公司「普拉達」和德州新創「公理」太空公司合作設計的登月太空人穿的太空裝，將「更具彈性」、「更佳保護力」。(取自Axiom Space官網)

義大利 時裝精品設計公司「普拉達」(Prada)和德州 新創「公理」(Axiom)太空公司共同宣布，將合作設計下一批登月太空人 穿著的太空裝。

阿提米絲3號任務預定2025年12月升空，太空探索、洛克希德馬丁和空中巴士等航太業者將負責設計、製造、管理發射、推進系統以及運載太空人的獵戶座號太空艙。

如果如期發射，這將是1972年12月阿波羅17號任務結束後，人類首度登上月球，登月任務將首度有女性與有色人種擔任。

公理太空執行長蘇福瑞迪尼(Michael Suffredini)說，普拉達對材料、製工和設計的專長，融入最先進科技，目的不只要為登月太空人製造最舒適的登月裝，也要考慮傳統太空裝所欠缺的人性因素。

普拉達的設計師將一路和公理的科學家並肩合作，研發最佳質材，設計最美觀實用的太空裝，保護太空人在月球環境不受到任何挑戰。

普拉達集團行銷部主任柏泰利(Lorenzo Bertelli )說，新太空裝將具備「更具彈性」、「更佳保護力」等特性，讓太空人可在艱困環境中行動自如，工作方便，隨時可拿出探索月球的特殊工具，進行更多科學試驗。