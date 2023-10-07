保養維修進度落後 F-35戰機僅55%裝備妥善

一架F-35B在航母上演練垂直起降。(路透)

上個月一架F-35B隱形戰機在南卡羅來納州 墜毀後，政府調查報告指出，目前F-35戰機裝備妥善率(mission capable)只有55%，遠低於九成的目標，最大原因是現行保養制度，主導權仍在民間企業，造成維修進度落後。

黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)報告撰寫人毛爾(Diana Maurer)說，「如果飛機只能維持55%妥善率，而目標是85%到90%，代表納稅人的錢被浪費了。」

打造F-35戰機計畫是由洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)主導，也是國防部支出金額最高的計畫案之一，預算 達1.7兆元。報告指出，當中支出最多的是戰機的保養與運作，也因為戰機的整體保養「完全仰賴洛馬及其雇用的分包商」，可能造成進度延遲。

報告並指出，也因為F-35戰鬥機零件的維護進度落後，目前超過1萬個零件仍在排隊等待修復。