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防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

編譯莊瑞萌／綜合28日電
好市多的美食廣場物美價廉，深受消費者喜愛。(Getty Images)
好市多的美食廣場物美價廉，深受消費者喜愛。(Getty Images)

連鎖大賣場好市多(Costco)位於外國分店的會員表示，部分好市多的美食廣場已移除原本供消費者用餐坐的椅子，改以高桌子取代，讓購物後的會員用餐相當不便。美國國內也有分店開始加高腳桌，但未移除座位。對此，部分會員對於這種調整感到困擾，但也有會員讚許這項作法。

一般外界談到好市多美食廣場時，通常不外乎是頗受好評的人氣商品，或是最新菜單內容更換的公告，即使消費者大多聽到對美食廣場讚不絕口，但有時也不乏批評聲音，其中例子之一就是好市多在部分地點針對美食廣場的座位進行調整，引發許多會員的不滿。

一位南韓的Reddit用戶表示，當地的好市多取消了美食廣場的座椅安排，改以只能站立的桌子取代，造成身高不到4呎以上的兒童或行動不便的人根本無法舒適用餐。甚至有人發現，一些家庭開始坐在地板上，但很快遭到一位經理制止。

另一名在美國的Reddit用戶則附和說，「在我們蒙大拿的好市多美食廣場，也增加了一些高腳桌，但沒有收走可以坐的椅子。」

一位Reddit用戶也指出，在日本好市多的問題就是大批婦女整天待在好市多不斷回充飲料，把好市多當成先生在外工作時，姊妹掏的聚會場所。

不過，其他的Reddit用戶對於這項座椅調整給予肯定，並表示過去不會去美食廣場的主要原因之一，就是因為沒有可坐的位置以及已經用完餐仍閒坐的顧客太多。在這種情況下，減少座位顯然可帶動顧客更有效率移動，讓其他顧客有機會使用這個設備。

目前美國國內好市多仍是原本的座椅規劃，即使在原本座位以外，雖然偶爾增加一些高腳桌，但距離整體大幅改變仍有一段時間。

好市多 南韓 日本

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