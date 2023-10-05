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陌生人突幫你加油可不是好心 當心信用卡被盜刷

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陌生人突幫你加油可不是好心 當心信用卡被盜刷

記者顏伶如／即時報導
小心出現在加油站主動要幫你加油的陌生人，以免信用卡被盜刷。(Getty Images)
小心出現在加油站主動要幫你加油的陌生人，以免信用卡被盜刷。(Getty Images)

警方呼籲消費者提高警覺，小心出現在加油站詐騙份子，以免信用卡被盜刷。賓州婦人曼希爾(Sue Mancill)便說，犯罪手段非常猖狂，讓她餘悸猶存。

9月9日下午，曼希爾在巴拉辛魏德(Bala Cynwyd)一處加油站加油，一名並不是加油站員工的陌生人走上前來。她說，一開始加油，陌生人就走過來問「要不要幫妳加油？」曼希爾婉拒並說可以自行處理，準備把油槍放回原處時，陌生人仍未離開。

她說，這名陌生男子把油槍從她手中搶走，「我竟然必須跟他爭論才能拿回，我才懶得理他」。曼希爾只加了幾加侖油就離開加油站，並沒有把這次事件放在心上，但後來接到通知，信用卡出現一筆165元刷卡紀錄，而非她認為應是35元左右的加油費，立即打電話詢問銀行。

這起事件與加油站無關，其他類似案例加油站也沒有涉及任何不法。不過，賓州勞爾梅里恩(Lower Merion)警官基南(Michael Keenan)指出，這就是加油站詐騙情節的開頭。

基南說，民眾準備加油時，陌生人上前詢問說，給20元就能幫忙加油，如果與陌生人互動，結果就變成幫別人加油費用埋單。

基南指出，千萬不要動手跟詐騙份子搶奪油槍。切記最高原則就是保護自己，不值得跟陌生人爭奪油槍或為油槍吵架，而是應馬上掛好油槍，結束信用卡交易並打印收據。他說，應該找警察出面幫忙解決問題就好，民眾應該立即報警，讓警察知道在加油站遇到陌生人並發生不愉快的互動。

加油站 信用卡 詐騙

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