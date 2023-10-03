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手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

編譯廖振堯／即時報導
Iniu行動電源的外殼附有可愛的爪印燈號，可做為充電指示器，剩餘電量一目了然。（取自亞馬遜網站）
Iniu行動電源的外殼附有可愛的爪印燈號，可做為充電指示器，剩餘電量一目了然。（取自亞馬遜網站）

出門在外遊玩、辦公時，最怕的情況就是電子產品沒電了，但是使用公共充電器可能不是那麼安全。一款在亞馬遜上獲得數萬好評的Iniu行動電源（portable charger），確保您再也不會遇到手機沒電的情況。

這款行動電源額定容量為一萬毫安培(mAh)，而且厚度僅半吋，在亞馬遜網站原價36元，正在促銷僅20元，逾7.5萬人給了4.6顆星評價。這款方便的小裝置足以為iPhone 8充電3.6次、為三星S22充電1.7次，為AirPods Pro充電13.2次。

此外，Iniu行動電源還支援快充，只需1小時即可將iPhone電量充至78%。此外它還附有三個獨立的連接埠，包括兩個USB-A和一個USB Type-C連接埠，用戶可以同時為三台裝置充電；而它配備的15層SmartProtect系統可降低過熱、過壓或其他可能損壞電子設備的風險。

這款行動電源相容性也更廣，市場上大多數產品無法為低電流配件充電，Iniu行動電源除了能為手機、平板電腦充電，更小的設備如AirPods、藍牙耳機、健身追蹤器、智慧型手錶等也行。

Iniu保證用戶會喜歡這款行動電源，除了物超所值的功能，它的外殼上還附有可愛的爪印燈號，可做為充電指示器，剩餘電量一目了然。Iniu也有信心提供高品質產品，如果出現問題還提供三年保固。

一位消費者留言稱他為了迪士尼之旅買了該行動電源，而這是他這次旅行買到最有價值的東西，從那之後他在動物園和健行都常常帶上它，避免手機沒電、不能看地圖的窘境。

另一位用戶則說他已經買了至少六個Iniu行動電源，因為充電容易、效果很好，還有爪印顯示你有多少電量，而且它容量很大，非常方便；手電筒功能也派上了用場。

另一位顧客說他為了度假才買，他的孫子會拿來充他的Oculus，並持續玩數個小時；他自己一個人用的話可以支撐整趟旅程，充電也很快。

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