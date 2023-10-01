毛坯鑽石跌到一年來新低 現在買鑽戒卻不一定便宜？

毛坯鑽石的價格跌到一年來最低，但零售價格尚未反映，現在進店買一克拉圓鑽的價格比2020年1月均價貴3%。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Zimnisky全球毛坯鑽石指數顯示，毛坯鑽石的價格2023年下跌，現在處於一年來最低水準。產業分析師將跌價歸咎於珠寶專櫃銷售下降。不過，毛坯鑽石價格下跌並不意味現在進鑽石專賣店，會看到價格標籤向下調整。

鑽石分析師Paul Zimnisky指出，「疫情 期間，消費者減少餐飲和旅行支出，有多餘的錢花在可自由支配開支」。但在後疫情時代，消費者外出用餐、旅遊，花錢購買體驗，迴避奢侈品。

獨立鑽石分析師Edahn Golan表示，由於「鑽石是完全由消費者驅動的市場」，購物者對鑽飾的需求影響毛坯鑽石價格高低。

可惜零售商標出的售價通常不會依據毛坯鑽石市場的短期變動進行調整。Golan解釋，他們「設定價格點，並極力保護自己的毛利率 」。CNN報導，現在進店買一克拉圓鑽的價格比2020年1月均價還貴3%。

Zimnisky說：「如果批發價格下跌，短期內，一些珠寶商會試圖利用機會提高毛利率。」

產業分析師預期，今年冬季購物季直至2024年初的零售額將躍增。冬季是訂婚旺季，而聖誕節 和情人節通常是珠寶公司利潤豐厚的時節。到時候，毛坯鑽石價格可能小漲。

Zimnisky說，與2021年和2022年高峰相比，今年市場疲軟，但美國的經濟指標充滿希望，「股市表現相對良好，而就業強勁」，為2024年毛坯鑽石價格逐步回升鋪好了路。