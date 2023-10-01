我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命

共和黨恐同室操戈 眾院議長麥卡錫：我會挺過

毛坯鑽石跌到一年來新低 現在買鑽戒卻不一定便宜？

編譯季晶晶／綜合外電
毛坯鑽石的價格跌到一年來最低，但零售價格尚未反映，現在進店買一克拉圓鑽的價格比2020年1月均價貴3%。（路透）
毛坯鑽石的價格跌到一年來最低，但零售價格尚未反映，現在進店買一克拉圓鑽的價格比2020年1月均價貴3%。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Zimnisky全球毛坯鑽石指數顯示，毛坯鑽石的價格2023年下跌，現在處於一年來最低水準。產業分析師將跌價歸咎於珠寶專櫃銷售下降。不過，毛坯鑽石價格下跌並不意味現在進鑽石專賣店，會看到價格標籤向下調整。

鑽石分析師Paul Zimnisky指出，「疫情期間，消費者減少餐飲和旅行支出，有多餘的錢花在可自由支配開支」。但在後疫情時代，消費者外出用餐、旅遊，花錢購買體驗，迴避奢侈品。

獨立鑽石分析師Edahn Golan表示，由於「鑽石是完全由消費者驅動的市場」，購物者對鑽飾的需求影響毛坯鑽石價格高低。

可惜零售商標出的售價通常不會依據毛坯鑽石市場的短期變動進行調整。Golan解釋，他們「設定價格點，並極力保護自己的毛利率」。CNN報導，現在進店買一克拉圓鑽的價格比2020年1月均價還貴3%。

Zimnisky說：「如果批發價格下跌，短期內，一些珠寶商會試圖利用機會提高毛利率。」

產業分析師預期，今年冬季購物季直至2024年初的零售額將躍增。冬季是訂婚旺季，而聖誕節和情人節通常是珠寶公司利潤豐厚的時節。到時候，毛坯鑽石價格可能小漲。

Zimnisky說，與2021年和2022年高峰相比，今年市場疲軟，但美國的經濟指標充滿希望，「股市表現相對良好，而就業強勁」，為2024年毛坯鑽石價格逐步回升鋪好了路。

疫情 利率 聖誕節

上一則

人工甜味劑、超加工食品 可能導致憂鬱症

延伸閱讀

行李箱中的鑽石！德國125年Rimowa行李箱

行李箱中的鑽石！德國125年Rimowa行李箱
新歡送的？泰勒絲領獎丟12萬鑽石 台上急尋

新歡送的？泰勒絲領獎丟12萬鑽石 台上急尋
新歡送的？泰勒絲驚傳遺失1.2萬鑽戒 整個人超驚慌

新歡送的？泰勒絲驚傳遺失1.2萬鑽戒 整個人超驚慌
經典珠寶 混搭走進日常

經典珠寶 混搭走進日常

熱門新聞

圖擷自TikTok

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

2023-09-27 17:06
麥當勞日前向美聯社證實，計畫要在2032年前取消美國境內餐廳的自助飲料吧。美聯社

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

2023-09-25 12:20
蘋果無線耳機AirPods。路透

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

2023-09-29 11:55
講究吃的人之間有個爭論不休的話題：完美炒蛋要加水，還是牛奶。(Getty Images)

完美炒蛋要加水？或牛奶？

2023-09-29 10:02
心理學家認為除了正向積極的態度之外，某些人格特質也與長壽密切相關。Getty Images

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

2023-09-26 09:32
情境示意圖。圖／Ingimage

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

2023-09-27 16:04

超人氣

更多 >
亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？
鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事
中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」

中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」
全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元
許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌