59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

蘋果無線耳機AirPods。路透

你若愛用蘋果無線耳機AirPods，現在上亞馬遜 (Amazon)購買第2代AirPods只要99元。

雖然不便宜，但AirPods絕對是值得的投資 ，它耐用舒適、電力持久，還有出色的音質，有大群忠實鐵粉，99元是自去年黑色星期五 以來的最低價格，錯過可惜。

廣受歡迎的AirPods常常賣到缺貨，尤其AirPod Pros系列更是受到極力盛讚，不過價值不菲，而較便宜的第二代AirPods的音質擁有一定水準，操作使用便利，且外觀精美，此外，精巧的充電盒還可輕鬆放進口袋或皮包攜帶。

根據蘋果官網，AirPods第2代充電一次可享 5 小時聆聽時間，其充電盒儲備多次充電量，可重新充電五次，提供超過24小時的聆聽時間；將AirPods放回盒中充電15分鐘，即可帶來最長達3小時的聆聽時間或最長達2小時的通話時間，無論是聽podcasts、直播內容或有聲書，AirPods提供的充電電量都綽綽有餘。

AirPods由Apple H1晶片驅動，能與你的各個iOS系統裝置快速建立穩定的無線連接。

99元第2代AirPods吸引大批果迷，逾59萬人在亞馬遜網站留下評論，並獲得4.7顆星高分評價。

一名用戶的評論對AirPods讚不絕口：「我愛這個產品的整體外觀和使用體驗，音質和音訊品質都表現得相當好，耳機可以輕易連接蘋果裝置，不需花費太多時間就可開始使用。電池壽命也很讚，我可以在一天中的任何時候使用，並攜帶去旅行。」

但也有人抱怨價格不親民：「一個小缺點是AirPods比市場上其他無線耳機相對較貴，但其品質、性能、使用體驗對我來說是值得的投資。」