彭博：蘋果FineWoven保護殼有環保美意 卻成新品最大敗筆

蘋果本月推出用於iPhone名為「精細織紋」（FineWoven）的保護殼。（取材自蘋果官網）

蘋果公司本月推出用於iPhone 名為「精細織紋」（FineWoven）的保護殼和手表表帶，宣稱「具有麂皮般的柔軟質感」，是可替代皮革的突破性材料。

不過，消費者和評測對此不以為然，有人認為FineWoven的材質容易磨損髒汙，有人嫌它容易滑。原本是蘋果實現碳中和的美意，如今看來反成了蘋果新品的一大敗筆。

蘋果形容「精細織紋」為全新的織品，由68％消費後的再生材料製成，這是整個產品線逐步減少皮革用量的一環，也是蘋果邁全球營運碳中和目標的一步。

但是「精細織紋」得通過第一道障礙，要先贏得蘋果粉絲和搶先使用者的青睞。網誌網主和博主和線上節目主持人Federico Viticci 發文說，他外出用餐後，他的「精細織紋」保護殼便留下污漬。

他說：「我真認為這是蘋果所生產最爛的配件之一，我可能會把它給扔了（對環境大有幫助！）」

彭博指出，「精細織紋」保護殼的質感像是一件粗糙的緊身褲，用力按壓時，會感覺到毛茸茸的質感。外殼的邊緣看起來很光滑，但只要稍有不慎，就會有刮痕。

「精細織紋」保護殼的售價也高，在台灣官網售價新台幣1,890元，比 Apple 販售的塑膠和矽膠版本貴了300元，也比第三方提供的選擇貴得多。

如今問題在於接下來廣大iPhone用戶能否接受蘋果的環保用心。Viticci 說：「我真的很喜歡 FineWoven 保護殼背後的創意理念，但很遺憾，執行尚未到位。」