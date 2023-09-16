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舊機換iPhone15 電信業者祭優惠搶客、最高折1000元

編譯徐薏茹／綜合報導
iPhone 15系列已開放預購，AT&T、T-Mobile、Verizon Wireless等手機服務業者都提供優惠，用折價招攬顧客舊機換新機。(Getty Images)
iPhone 15系列已開放預購，AT&T、T-Mobile、Verizon Wireless等手機服務業者都提供優惠，用折價招攬顧客舊機換新機。(Getty Images)

iPhone 15系列15日已開放預購，22日將正式上市，電信業者AT&T、T-Mobile、威瑞森無線通訊(Verizon Wireless)都提供優惠；若手機狀況良好，或可考慮以舊換新折價方案(trade in)，每支iPhone 15最高可折1000元，適用於四款機種其中三款的基本價格，包括iPhone 15 Pro；華爾街日報建議，雖然各家電信業者都提供優惠，但千萬要看清楚附屬細則(fine print)。

AT&T

優惠：符合資格的吃到飽方案可換取所有機型的iPhone 15，最高可獲得1000元的折抵優惠。

舊換新設備：iPhone 12 Pro Max以及大多數最新機種，iPhone 13 Mini及更舊的機種最多可折抵830元。

T-Mobile

優惠：符合資格的premium Go5G方案可換取iPhone 15全系列，折抵優惠最高1000元。

舊換新設備：iPhone 11 Pro及較新的Pro機種可以獲得最高額的折抵額度；非Pro機種，包括iPhone 11與更舊的設備，最高可換取800元折抵。

Verizon

優惠：指定吃到飽與5G方案可換取iPhone 15機種，最高可得830元折抵。新用戶與現有用戶加入最頂級的Unlimited Ultimate方案後，可用任何狀態的iPhone換取iPhone 15機種，最高可折抵1000元。

舊換新設備：iPhone XS和大多數較新機型可換得最高折抵；較舊的設備最多可換得400元折抵。

除此之外，也可以直接透過Apple獲得電信公司的優惠，但細節可能不同，Apple網站的工具可以根據顧客手邊現有的機型與偏好的電信業者查詢資訊。

一名用手機打電話的婦女經過紐約市曼哈頓一處威瑞森商店。(美聯社)
一名用手機打電話的婦女經過紐約市曼哈頓一處威瑞森商店。(美聯社)

對於電信公司來說，提供優惠能讓現有客戶未來幾年每個月持續為他們的方案繳費，並提供獎勵，鼓勵客戶選擇更高級的數據方案，但客戶必須考慮以下幾個問題。

鎖機(Locked)：透過電信公司買手機，將有至少幾個月的時間鎖定該公司網路，代表無法立即轉換別家電信，若到國外旅遊，將無法使用國際電信提供的數位SIM卡eSIM。

多年綁定：也許沒有服務合約，但若要獲得全額優惠，必須同意使用同一家電信多年。顧客不會像簽訂服務合約般受到約束，但若想在期限前換電信公司，將會失去一大部分的優惠折扣。

T-Mobile和AT&T等無線業者都促銷鈦金屬原色的iPhone15新手機。(...
T-Mobile和AT&T等無線業者都促銷鈦金屬原色的iPhone15新手機。(T-Mobile官網截圖)

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