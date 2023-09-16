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終於汰換充電口 蘋果為何擁抱USB-C？

編譯徐薏茹／綜合報導
蘋果iPhone 15改用USB-C(右)充電方式，捨棄傳統式的原有的Lightning(左)充電口。(Getty Images)
蘋果iPhone 15改用USB-C(右)充電方式，捨棄傳統式的原有的Lightning(左)充電口。(Getty Images)

蘋果(Apple)產品發表會公開新一代智慧手機iPhone 15四款產品，同時汰換原本專有的Lightning充電口，全系列改為USB-C(又稱Type-C)規格，以下是美聯社報導整理的USB-C特點。

蘋果新一代智慧手機iPhone 15改採用的USB-C充電口，較新型的iPad已...
蘋果新一代智慧手機iPhone 15改採用的USB-C充電口，較新型的iPad已在使用。(Getty Images)

什麼是USB-C(Type-C)？與其他連接孔的差別？

USB全名為通用序列匯流排(Universal Serial Bus)，是連接電腦與裝置的一種序列匯流排標準，取代早期用於各種設備的USB連接線。

USB-C接口形狀與前二代不同，正反兩邊皆可插入連接孔，解決USB-A、B只能單方向插入的問題。

蘋果新一代智慧手機iPhone 15改採用的USB-C充電口，較新型的iPad已...
蘋果新一代智慧手機iPhone 15改採用的USB-C充電口，較新型的iPad已在使用。(Getty Images)

USB-C承載更大電力

USB-C充電線承載更大的電力，可加快筆電充電速度，也具備更快的數據傳輸速度，因此可以將大量的檔案從電腦拷貝到外部硬碟。USB-C可以向顯示器輸出影像訊號，也能為連接的配件供電。

其設計以未來為導向，形狀不過時，但更新的版本以及連接的設備將配備升級的水準，使用者在這方面須特別注意，因為較舊的設備可能無法支援最新的規格。

USB-C還比正正方方的USB-A接頭更輕薄，更適合不斷縮小的新設備裝置。

USB-C充電線承載更大的電力，可加快充電、傳送資料的速度。(Getty Ima...
USB-C充電線承載更大的電力，可加快充電、傳送資料的速度。(Getty Images)

歐盟推統一充電線法

蘋果本次汰換專有的Lightning充電口，是歐盟規範如何影響世界的最新例子，即所謂的「布魯塞爾效應」(Brussels effect)，因為科技公司認為遵守法規比起專門為不同地區製造不同產品更容易。

歐盟花費十幾年勸說科技產業採用通用充電規格，推動實施統一充電線法規是歐盟廣泛行動的一部分，旨在讓歐盟地區銷售的產品更具永續性，並減少電子垃圾。

歐盟的通用充電規格法規將於2024年秋季上路，影響範圍涵蓋手機、平板、電子閱讀器、藍芽耳機、數位相機、耳罩式耳機、雙耳式耳機、掌上遊戲機、鍵盤、滑鼠、便攜式音響、導航設備。

歐盟也實施快速充電技術的標準化，並給予消費者選擇是否購買附有充電器之新產品的權利。

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