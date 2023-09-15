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好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

編譯徐薏茹／即時報導
每次到好市多(Costco)大肆採買總是非常過癮，似乎也超級划算，但並非每種商品都適合批量購買，來看看以下五種專家建議別在好市多採買的食品。Getty Images
每次到好市多(Costco)大肆採買總是非常過癮，似乎也超級划算，但並非每種商品都適合批量購買，來看看以下五種專家建議別在好市多採買的食品。Getty Images

每次到好市多(Costco)大肆採買總是非常過癮，似乎也超級划算，但並非每種商品都適合批量購買，來看看以下五種專家建議別在好市多採買的食品。

1. 蔬菜水果

蔬果是均衡飲食的重要一環，但在好市多單次購買大量蔬果可能造成負擔，Lung Institute的健康主任克莉斯汀·金斯利(Christine Kingsley)表示：「如果沒有要餵飽很多人，最好避免購買好市多的蔬果，這些蔬果可能很容易變質，因為大部分的農產品無法在室溫下儲藏太久，最好到農夫市集購買。」

即使好市多的農產品很平價，但最終往往被浪費，也浪費原本省下的錢。

DebtHammer執行長希爾(Jake Hill)表示，罐裝水果在一般超市的單價較低，尤其是促銷時，因此即便總價看起來很便宜，在大量購買前記得確認單價。

2. 辛香料、調味品

辛香料與調味品的風味無法保存過久，所以下次前往好市多時，別衝動購買一大罐肉桂粉或番茄醬。

Baking Kneads的烘焙師與主廚莎拉·布里登斯汀(Sarah Bridenstine)認為，除非要舉辦宴會，否則大批購買香料、調味品可能不是明智的選擇，即便價格很誘人，但仍需考量用量與消耗習慣。

3. 飲料

Credit Summit執行長蘇斯(Carter Seuthe)表示好市多並不是所有商品都比其他地方便宜，例如汽水，「在其他普通的雜貨店就能每到相同價位或更便宜的汽水。」

Lung Institute的金斯利補充提醒，大容量的汽水可能引起健康問題。

4. 麥片

如果不想長時間一直吃同一種麥片，那麼應該重新考慮是否到好市多購買，Casago的營運副總史尼德(Larry Snider)稱他從來不在好市多買麥片，因為實在沒必要買太多。

5. 烘焙食品

好市多烘焙區的麵包、酥餅、蛋糕等總是便宜誘人，但除非家庭成員很多，或是能在短時間內吃光，否則其數量對一般家庭來說可能過量。

Kitchen Appliance Answer老闆蘿西·艾略特(Rosie Elliot)表示，好市多的烘焙食品吃起來並非特別新鮮，在地方的烘焙坊能買到品質更好的商品。

好市多 蔬菜 Costco

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