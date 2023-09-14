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Aldi首次推出購物網站 品項包括雜貨和日用品

編譯陳韻涵／即時報導
連鎖折扣超市Aldi。路透
連鎖折扣超市Aldi。路透

連鎖折扣超市「Aldi」的粉絲有福了，Aldi近期推出全新線上購物網站https://new.aldi.us/，提供雜貨、玩具、戶外用品、個人護理和家飾等五花八門的商品，期盼觸及更廣大的客戶群。

近年來，Aldi積極拓展業務，並以實惠的價格打響名氣，不僅擴展社區雜貨店，也積極開發網路商機。

昔日仰賴「Instacart」和「Doordash」等第三方服務提供有限外送服務的Aldi，目前已有新的取貨方式與取貨點，消費者還能自行查看庫存數量，商品不再侷限雜貨，還有玩具、戶外用品、個人用品、廣受顧客喜愛的家居飾品，以及實體店常見的特惠商品。

Instacart可以幫用戶從當地超市購買日用品與雜貨，Doordash則是外送平台。

舉居家飾品為例，Aldi官網有賣大型地毯、抱枕、蠟燭和床包用品，這些琳瑯滿目的商品單價頂多20元，季節性商品如楓葉造型無燭芯蠟燭套組只要9.99元，南瓜室內外踏墊只要6.99元。

Aldi的消費者只要透過姓名、電子郵件帳號和電話號碼，就能註冊一組帳號，藉此查看Aldi的線上庫存；官網下單便能在附近的實體店面取貨，或直接宅配到府。

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