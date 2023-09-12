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留住顧客有妙招 好市多寄禮卡主動補價差

編譯周靜芝 / 綜合報導
好市多的「價格調整」政策，讓會員有機會在商品買貴之後獲得20元購物卡。取自Shutterstock/Andy.LIU
好市多的「價格調整」政策，讓會員有機會在商品買貴之後獲得20元購物卡。取自Shutterstock/Andy.LIU

一位Reddit網站用戶分享好市多Costco）一項令人驚訝的政策，證實該賣場將客戶服務放在第一位。根據這位好市多會員的貼文，這家連鎖零售賣場提供了一張價值20元的好市多購物儲值卡（Shop Card），原因是某件商品的價格在銷售日期後調降。根據購物卡附上的一封信指出，好市多「透過談判獲得了更優惠的商品價格」，之後將「省下的」回饋給客戶。

一位自稱在好市多工作的網友解釋說，這項政策主要是為了確保人們繼續前往該賣場消費；20元的退款與顧客在好市多的單次購物金額相比根本不算什麼。好市多透過與會員建立穩固的關係，提高了客戶忠誠度，並確保穩健的收益。對於消費者來說，當賣場主動提供退款時，通常會心生感激；不過，如果會員發現購買的商品在兩周內降價了，也可依據好市多「價格調整」（price adjustment）政策申請退還差額。

「價格調整」政策的三種申請方法

如果會員在店內購買的商品符合「價格調整」政策，可以在退換貨櫃台諮詢退款事宜。如果是透過網站購買，需要登入現有的好市多帳戶或建立一個新帳戶，並在線上填寫一份表格。表格提交後，如果審核通過，便可以在7至10個工作天內收到退款。

提到網路購物如何申請「價格調整」，Reddit的一位網友分享了第三種方法。他說，處理線上表格可能需要時間，因為賣場每天可能會收到許多表格；因此，如果差價在100元以下，撥打客服電話便可立即退款。不過，每位消費者的情況可能不同，如果退款需要幾天時間，也只有耐心等候了。

申請「價格調整」時需要考慮的重要因素

好市多會員必須在特定期限內才能申請「價格調整」，該期限為商品打折前30天。在此期間之外購買的任何商品都不適用「價格調整」政策。此外，如果若發現網站上的價格與店內價格不同，不能申請退款，反之亦然。

某些商品也不符合「價格調整」的條件，例如金條。雖然許多人可能大感意外，但好市多確實有賣金條；遺憾的是，這些金條不符合退貨或退款的條件。此外，好市多可以拒絕「價格調整」，也可能對「價格調整」做出限制。在這種情況下，賣場通常會在網路上或店內張貼通知，告知會員相關的限制。

好市多 Costco

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