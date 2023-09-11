醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

頭皮屑是由於對一種酵母菌的過度反應所造成，這種酵母菌存在於每個人的皮膚上，但有些人對它的反應是發紅、發癢和過度掉屑。Getty Images

如果在藥店的頭髮護理區貨架逛上一圈，可能會注意到有大量的洗髮精都在強調能夠一勞永逸地去除頭皮屑（dandruff）。

對於那些正為頭皮屑煩惱的人來說，不妨參考這款售價16元、在亞馬遜 網站上有超過8萬名消費者給予4.6星評價的Nizoral A-D抗屑洗髮精（Nizoral A-D Anti-Dandruff Shampoo）；不僅如此，連專家們也認可這款洗髮精的成分。

Nizoral A-D抗屑洗髮精的成分受到許多消費者與專家的認可。取自Amazon

貝勒醫學 院（Baylor College of Medicine）臨床助理教授卡塔（Rajani Katta）在接受網路新聞「今日」（TODAY）訪問時表示，Nizoral洗髮精的主要成分是酮康唑（ketoconazole），這是一種抗真菌成分，有助於對抗頭皮屑的原因之一，一種名為馬拉色菌（Malassezia）的特殊酵母菌。她說，頭皮屑是由於對這種酵母菌的過度反應所造成；這種酵母菌存在於每個人的皮膚上，但有些人對它的反應是發紅、發癢和過度掉屑。

研究脫髮的專家金斯利（David H. Kingsley）也告訴「今日」，酮康唑是一種有效的抗真菌成分。

一位消費者在亞馬遜留言表示，第一次使用Nizoral後，他發現頭皮的乾燥和掉屑現象大為減少；第二次使用後，他的頭皮99%沒有皮屑，100%沒有角質。從此，他就離不開這款洗髮精了。

一位網友說，這些抗頭皮屑效果讓Nizoral洗髮精「完全物有所值」。另一人也寫道，他用了四、五次（超過一個月），頭皮幾乎完全清潔了；再用一次，他就能擁有120%的健康頭皮。他說，這款產品讓他大吃一驚，「完全值得」。

還有一名消費者甚至稱Nizoral A-D抗屑洗髮精為「奇蹟製造者」。他說，他一生都飽受頭皮屑之苦，試過太陽底下所有的抗屑產品：處方洗髮精和精華素、味道難聞的醋和漱口水、鹽、硬毛刷；但沒有什麼比這款洗髮精更有效了，它簡直是「奇蹟」，他周圍的朋友們也都迷上了它。