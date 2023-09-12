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聯絡？學習？玩遊戲？孩子的第一支手機 幾歲給比較恰當

編譯陳韻涵／綜合報導
手機已成為多數人的生活必需品，但甚麼時候該替孩子買手機卻是個大哉問。(Getty Images)
手機已成為多數人的生活必需品，但甚麼時候該替孩子買手機卻是個大哉問。(Getty Images)

智慧手機已經成為現代人必備的隨身物品之一，許多人在中學開始擁有人生第一支智慧手機或智慧表，而家長究竟要在孩子幾歲時給他(她)們給第一支手機較恰當，則取決於多項因素。

華盛頓郵報報導，10歲到14歲的中學學生通常已經準備好使用智慧手機或智慧表，而10歲、11歲的六年級的學生往往已經開始討論各種智慧裝置。

讓孩子早點取得手機，可幫助孩子在通勤期間更能運用時間，而讓孩子晚點才拿手機，則可能讓既有問題暫緩惡化。

如果一開始就給手機太沉重，也可以從低階款的手機開始，或是智慧表，讓孩子學習承擔個人通信設備的責任。

家長如果只是要追蹤孩子的去向和位置，或許可以考慮相對低成本的蘋果(Apple)物品追蹤器AirTag。

「第一支手機」(First Phone)親子作家、臨床社會工作者凱瑟琳·波爾曼(Catherine Pearlman)表示，「10歲到12歲的範圍不小，在這個階段，孩子與父母的關係仍然密切。」

在這時候，青少年更聽得進父母的意見，且能吸收相關知識和禮儀，而不至於翻白眼。

即使家長還沒有要在12歲之前給孩子專屬的智慧手機，12歲也是談論手機技術和網路的好時機，因為孩子們在這個年齡階段也會接觸到手機和網路。

根據皮尤研究中心(Pew Research Center)數據顯示，95%的13歲到17歲青少年有智慧手機可用。

過去專家曾建議，等孩子8年級再給手機，但波爾曼認為，考量新冠肺炎疫情與科技發展對生活的影響，刻意等到8年級「意義不大且太過天真」。

究竟要在幾歲時給孩子手機，需要通盤考量。

撰寫專書「在公開環境成長：在數位世界成熟」(Growing Up in Public: Coming of Age in a Digital World，暫譯)探討數位時代下養兒育女議題的作者德沃拉·海特納(Devorah Heitner)表示，「實際上，這與孩子是否準備好、通勤需求、觀察見解與成熟跡象息息相關。」

疫情 華盛頓郵報 親子

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