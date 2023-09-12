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全球銷量估增逾50% 折疊手機再掀流行 有哪些好處與不便？

編譯廖振堯／綜合報導
掀蓋型手機消失十餘年後，又於折疊式智慧型手機回歸。圖為Oppo的新款 Oppo Find N2 Flip 折疊手機。（美聯社）
掀蓋型手機消失十餘年後，又於折疊式智慧型手機回歸。圖為Oppo的新款 Oppo Find N2 Flip 折疊手機。（美聯社）

掀蓋型手機消失十餘年後，又以折疊式智慧型手機面貌回歸，國際數據資訊公司(IDC)預計今年此款式全球銷量將增長50%以上。華盛頓郵報測試數款機種後，點出折疊式手機究竟有哪些優勢和不足。

分成兩大類

第一種便是熟悉的上掀式，打開時如同一般的智慧型手機，但可以上下摺疊成一個小方塊，如三星新款的Galaxy Z Flip 5、Motorola的2023 Razr+。這種款式的吸引力在於可攜性，塞進口袋或小包不再是煩惱。較新的型號還附加外部螢幕等功能，讓用戶無需掀開手機便可簡易使用主鏡頭自拍、控制音樂並回覆訊息。

另一種選擇則是如書本般左右打開的折疊式手機，關閉時看起來像智慧型手機，但打開後會變成小型平板電腦，這種類型通常被稱為「hybrids」(混合式)，因為它們實際上是兩種設備合二為一。

此類折疊則主打大螢幕、多工性，雖然可能相對笨重，但左右展開時無論是觀看影片、閱讀電子書、玩遊戲，都有巨大優勢。它們也非常適合多工處理，最少能並排使用兩個應用程式，某些情況下甚至可以同時打開四個應用程式。經常需要處理大量任務，或是重度影音需求的玩家，這類折疊手機就是首選。

價格差異大

想入手折疊式手機的消費者，得做好比正常手機更貴的心理準備，尤其是手機混合平板的機型：它們已經問世近四年，但在美國銷售此機型的廠牌中，沒有一家發布過價格低於1700元的型號。

掀蓋式折疊手機價格則已逐漸下降，現在售價約為1000元，雖然以手機來說仍然價格不斐，但還是在當今高階智慧型手機的價格範圍之內。

缺點能忍受？

首先電池續航力恐是一大問題。早期型號通常難以維持一整天，考慮到高出一截的售價，老是沒電的使用體驗可能讓人難以接受。三星、Motorola新推出的掀蓋式機型續航力雖有增長，但如果是愛滑手機的用戶，可能到晚間仍然需要再次充電。

而愛拍照的用戶可能會失望地發現折疊手機很少配備最新、最好的相機。這主要是設計方式所限，對折後內部容納大型、精細相機感光元件的空間就更緊湊。

最後則是耐用性，即使當前的折疊手機不像早期機型那麼脆弱，仍需小心呵護，畢竟有可動部件的故障機率較高，也難以百分百杜絕灰塵、液體，螢幕和軸承都有較大損壞風險。

智慧型手機 三星 華盛頓郵報

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