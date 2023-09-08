他們身家百萬 仍在一元店買這7種用品

有些富翁，就算已經身家百萬，也仍會選擇在Dollar Tree商店購物。Getty Images

許多人可能認為，那些白手起家的百萬富翁們，一定都是過著在高端商店或名牌採購的奢侈生活。但其實，許多百萬富翁都是靠著節儉、尋找折扣並謹慎對待自己的錢，來取得如今的地位。

有些富翁，就算已經身家百萬，也仍會選擇在Dollar Tree商店購物；個人理財網GOBankingRates採訪了兩位白手起家的百萬富翁：Signature Wealth Partners的認證財務規劃師布萊恩(Todd Bryant) 和Dignity Lifts 總裁納爾多姆(Tom Nardone)，看看他們仍會在Dollar Tree購買哪些商品。

學校用品

布萊恩解釋，家裡的購物是由妻子負責，且很擅長在每周去許多不同地方，尋找最物美價廉的商品，一定會先去Dollar Tree購買學校用品，像是筆、紙、筆記本、鉛筆和便箋簿等。

工藝用品

此外，布萊恩夫婦還會在一元商品店，幫孩子們購買手工藝用品，像是蠟筆、塗色書、貼紙等，布萊恩稱這些東西為「公路旅行用品」，可讓小朋友長途搭車時有事做不覺得無聊。

卡片

布萊恩指出，相較一些規模較的的商店，從Dollar Tree購買賀卡等簡單物品，可以省大筆費用。你也可以一次大量購買，以便特殊日子時可隨時拿出來用，畢竟，要用到卡片的場合是無可避免的。

冷飲

納爾多姆透過創辦自己的公司白手起家，賺進了數百萬美元，但多年來，他仍喜歡光臨Dollar Tree。他認為「Dollar Tree的飲料貨色齊全有趣」，剛好適合愛試喝新飲料的他。

派對用品

納爾多姆跟多數人一樣，喜歡特殊日子時在Dollar Tree 購物的便利性。他說：「在舉辦生日派對或萬聖節 派對時，我會去一元店買盤子、杯子、餐巾、桌布等。」

旅行洗漱用品

旅行洗漱用品並不會因為東西小而較便宜。「我最近想要買一隻旅行裝的牙膏。沃爾瑪 (Walmart)的價格讓我很驚訝，小小一條就要價1.79元，」納爾多姆表示，「我後來去Dollar Tree時，花了1元就買到較大一條。」

特殊物品

納爾多姆表示，「在 Dollar Tree購物既有趣又不會帶來罪惡感。我可以嘗試新的零食、新的個人護理產品或某種新的手工藝品。」