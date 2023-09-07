三家連鎖藥房價格比一比 哪家最便宜？

美國退休者協會(AARP)比較了三家連鎖藥房價格，擁有9000家門市的CVS最便宜。美聯社

藥房是許多年長者經常會光顧的地方，而且不僅僅是為了領取處方藥，還可以一次在店內選購許多生活必需品，包括維生素、洗漱用品和食品等。對於多數美國人來說，住家附近都會有CVS、Walgreens或Rite Aid連鎖藥房，而且往往不止一家可供選擇。根據統計，這些連鎖藥房在全美約有2萬家。

美國退休 者協會（AARP）提醒消費者，每家連鎖店的價格都不一樣，最好貨比三家。AARP工作人員走訪了CVS、Walgreens和Rite Aid，調查哪家藥房的價格最便宜，並比較了一籃子20種品牌商品的價格，包括洗漱用品、維生素、關節 炎止痛膏、抗過敏 藥等。

結果由CVS勝出，20種商品的價格為261.80元；Walgreens緊隨其後，價格為265.11元；儘管差距不大，但三家藥房中最貴的是Rite Aid，價格為272.80元。

購物專家波姬（Trae Bodge）指出，這三家都是大藥房，只是有的更善於與品牌商談判。她說，CVS是她的首選藥房，它的價格更優惠，而且有更好的會員方案。

除了貨比三家，AARP還建議，無論是在CVS、Walgreens或Rite Aid購物，一個有效的省錢方法就是註冊會員、加入他們的獎勵計畫；累積的積分除了可以獲得特別的折價券外，還可享有打折優惠。

波姬也強調，無論習慣去哪家藥房購物，一定要加入會員，這樣做有利無害。如果不擅長使用或不想下載應用程式，波姬建議查看宣傳單、結帳後不要扔掉收據。她說，CVS以其長長的收據而聞名，上面有頗具價值的優惠券；如果在店內購物，務必選擇列印收據。

CVS連鎖藥房共有9000多家門市，其中包括位於目標百貨 （Target ）和施努克（Schnucks）雜貨的店中店。據統計，約85%的美國人居住在距離CVS藥房5英里以內的地方。

距離近和方便是消費者喜愛光顧連鎖藥房的原因之一，但這並非唯一的原因。對於77歲的退休人員塞拉（Anthony Serra）來說，他之所以成為CVS的忠實客戶，是因為他發現處方藥和輔助設備更為實惠。塞拉表示，他得到了更低的價格和更好的服務。