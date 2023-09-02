水、麵包都收費 洛杉磯餐廳帳單連員工醫保都列入

全美愈來愈多餐廳在餐費之外向消費收取額外的附加費。(Getty Images)

洛杉磯 一家餐廳的帳單近日在社群網站上瘋傳，引起網友議論與憤怒的是，一位知名播客在結帳時發現帳單上竟然多了一筆4%的附加費，名目為餐廳員工的醫療保險 。

雖然位於洛杉磯銀湖(Silver Lake)的Alimento餐廳因此引來各方抨擊，但全美越來越多餐廳在餐費之外向消費收取額外的附加費。根據全國餐飲協會(National Restaurant Association)的最新調查，近六分之一的餐廳表示，他們正增加費用或附加費，以應付成本上漲。

Alimento的老闆波拉克(Zach Pollack)在Instagram上喊冤說，附加費在餐飲業十分普遍，自從2010年通過「平價醫療法」(Affordable Care Act, ACA)，規定擁有25名或以上員工的企業必須為全職員工提供醫療保險後，洛杉磯許多餐廳便開始這麼做了。

仔細檢查帳單的確是明智之舉，波拉克指出，他的餐廳在每張帳單上都印出了這項費用，但可應顧客要求取消這項收費。

波拉克的貼文引發了不同的迴響，一些網友質疑餐廳為何不將附加費計入餐點價格；有些人則支持這個作法，認為既然收取用餐飲水的費用很常見，這項收費也是讓餐廳員工獲得足夠薪資的方式。

餐廳在顧客帳單上加收麵包和水等額外費用，或者在顧客通常不願意付小費的情況下提醒他們留下小費的作法愈來愈普遍。對於餐廳來說，這些附加費可抵消不斷上漲的食材和勞力成本，補貼員工的醫療保險。