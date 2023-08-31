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快看世界／研究：這個年齡的人 理財選擇最明智

十萬哩後毛病多 小心這十款車

記者顏伶如／即時報導
在加州Palo Alto特斯拉總部外，停放一整排特斯拉Model S汽車。路透
在加州Palo Alto特斯拉總部外，停放一整排特斯拉Model S汽車。路透

如果想買一輛可靠的車子，知名諺語「有預警就能提前準備」(forewarned is forearmed)反映了新的重要意義，特別是在2023年裡，因為通膨高漲導致汽車成本不斷增加。經濟層面充滿挑戰的情況下，消費者對於買新車等重大投資做出決定之前，務必三思而後行。

汽車保養及維修部落格Engine Rev Up負責人卡特(Jacob Carter)指出，某些車款較常需要修理，或者出現故障，特別是使用超過10萬哩之後。

GOBankingRates理財網站根據卡特的經驗之談，整理出10種超過10萬哩之後毛病較多的車款，如果「可靠耐用」是消費者買車時的首要考量，不妨參考：

＊日產(Nissan)Altima

建議售價(MSRP)：2萬4300元

日產Altima中型轎車以性能穩定、車內設計舒適、先進安全設備等為特色，不過許多Altima車上的無段自排變速箱(continuously variable transmission，CVT)卻被發現有過早損壞的傾向，經常發生在使用到達10萬哩的不久之後。卡特指出，這個問題可能導致車主必須花大錢修車。

＊寶馬(BMW)3 Series

建議售價：4萬1250元

寶馬3系列是豪華等級小型轎車，特點包括帶有運動感的駕駛體驗、高檔車內裝備、創新科技等。但卡特說，遺憾的是，保養費用較高，引擎與電子裝備在接近或超過10萬哩之際都要大規模維修。

＊路虎(Land Rover)Discovery

建議售價：5萬5250元

卡特說，這款休旅車雖然外型俊俏，氣壓避震器(air suspension)卻因常常出問題而聞名，另外還有電子異常、變速器過早損壞等毛病。

＊飛雅特(Fiat)500

建議售價：1萬6495元

飛雅特500是有著流行造型、適合在都市駕駛的小型車，充滿歐式魅力與穿梭自如的靈巧。這款小巧可愛的車子經常發生引擎及漏油問題。由於引擎室空間狹小，維修費用因此大增。

＊吉普(Jeep)Wrangler

建議售價：2萬9995元

這款經典越野休旅車( off-road SUV)造形粗獷，可征服不同地形，缺點是容易生鏽，方向盤、避震器問題常常需要修理。

＊ 福特(Ford)Fiesta

建議售價：1萬5490元

變速器與電子設備經常故障。

＊克萊斯勒(Chrysler)200

建議售價：2萬2220元

使用哩數相對較低就可能出現引擎、變速器與電子問題。

＊福斯(Volkswagen)Tiguan

建議售價：2萬6440元

卡特說，10萬哩前後變速器常出問題，維修開銷可觀。

＊Mini Cooper

建議售價：2萬2900元

常見問題有漏油以及渦輪增壓器、避震器、電子故障。

特斯拉(Tesla)Model S

建議售價：8萬1190元

電池組在接近10萬哩前後需要更換，代價昂貴。

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