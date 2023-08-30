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理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

編譯潘勛／即時報導
好市多(Costco)。美聯社
好市多(Costco)。美聯社

好市多(Costco)、山姆俱樂部(Sam’s Club)等量販店一次購買大量用品，長期下來可以幫人省錢，不僅因為大量販賣的商品單價要比尋常的零售店便宜，還意味著可以少跑幾趟路、省油錢，也減少衝動性採購的機率。但個人理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)指出，只有9種大宗產品替消費者省到錢。

在零售業界，好市多、山姆俱樂部的名頭最響，但拉姆齊表示，你也可以在其他店家如BJ’s Wholesale Club、線上通路如Boxed、亞馬遜等，找到大量採購商品。只是，有些新手的低級錯誤要避免，才能不超支，例如生鮮果菜全在同一家店採買，還認為那樣才讓會員權得償所值。

蘭西表示，真想在好市多省錢，有九種商品才應該大宗採購：

.盥洗用品

.牙齒護理用品（電動牙刷頭、牙線）

.紙製品（衛生紙、紙巾）

.電池

.口香糖

.早餐穀片

.罐頭

.米

.乾豆類

有些商品不該大量採買，例如水果、蔬菜、乳製品等容易腐敗品、香料及調味品。

消費者正在想方設法，節省生鮮果菜開銷。在家開伙的食品價格2022年上升11.4%；雖說食品價格據估2023年漲得較慢，但按照農業部經濟研究局的「食品價格展望」(Food Price Outlook)，仍高於歷史均價。

那麼靠著大量採買，真能省到多少錢呢？

「MagnifyMoney」機構2021年編纂20項商品的大宗與非大宗對比價格。學者們發現，綜觀研究中的20項商品，消費者由非大宗式採買改為大宗採買，可以省約25%。電池在兩種採買模式裡價差最大，衛生紙這項商品則沒有差別。

大宗採買不見得總是務實，或者節省預算。拉姆齊表示，要考慮的是它對你的處境管不管用，確定大宗採買符合你的生活方式及預算才買。

好市多 預算 亞馬遜

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