超市紛採自助結帳 這家卻矢言絕不跟進

全國其他連鎖超市愈來愈常見到顧客自助結帳，但Trader Joe's高層則表示，收銀台員工幫忙裝袋、結帳的效率比較好，不想讓顧客幹這種活兒，因此絕不跟進。美聯社

全國其他連鎖超市愈來愈常見到顧客自助結帳，但Trader Joe's 高層則表示，收銀台員工幫忙裝袋、結帳的效率比較好，不想讓顧客幹這種活兒，因此絕不跟進。

「RealSimple」網站報導，Trader Joe's執行長帕爾鮑姆(Bryan Palbaum)、副執行長巴薩隆(Jon Basalone)在最新一期播客節目，先接受幾則員工提問後，要求播客主持人幫忙澄清幾則有關該連鎖超市的謠言。

首先便是自助結帳。雖說全國其他連鎖超市如全食超市(Whole Foods)、克羅格(Kroger)，自助結帳變得愈發常見，但顧客不會在Trader Joe's自行打包果菜。巴薩隆表示，Trader Joe's也要採自助結帳的謠言真是再假也不過，店方相信自己員工結帳的效率，另外，收銀台員工幫忙結帳、裝袋很快樂，自助結帳要客人自己幹活兒，所以他不會採用。

有些人認為未來會出現得來速式的生鮮超市，但Trader Joe's表示，沒計畫把自己店面改成速食餐廳，當然也不會透過得來速車道提供免費樣品。帕爾鮑姆不忘自嘲一下Trader Joe's又小又亂的停車場，他說，「本超市可能有很寬裕的停車空間，可開得來速；我想那樣子運作會真的很好」。

有些大型超市設有飲食區或附設餐館，但Trader Joe's打算保持現況，不設餐廳。帕爾鮑姆闢謠後表示，自家連鎖超市產品絕佳，顧客及賣場服務員都很棒，因此沒必要設超市餐廳。

要是來超市顧客有點餓，或者急著想試吃新產品，可以向超市員工要個試吃品，或者取用Trader Joe's有名的免費樣品。