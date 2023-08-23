Mazda CX-50挑戰北美最暢銷小型跨界休旅本田CR-V

本田Honda CR-V。美聯社

多年來，小型跨界休旅車是汽車市場競爭最激烈的格鬥場之一，每年新秀輩出，本田Honda CR-V 能夠穩坐這個領域的北美銷售冠軍寶座，自然有其軟實力和硬道理。今年Mazda CX-5 0以亮眼的外型和精緻的內裝，來勢洶洶向CR-V叫板。專業汽車網站Edmunds特別將兩款車仔細評比了一番，結果可供有意換車的消費者參考。

油耗與動力

CX-50基本款標配2.0升直列四缸汽油引擎，可產出187匹馬力和186磅-呎扭力；CR-V基本型同樣也配備2.0升直列四缸汽油引擎，最大馬力190匹，扭力179磅-呎。兩者相差無幾。但是Mazda的頂級款2.5升渦輪增壓引擎版則蘊藏著256匹充沛馬力和310磅-呎的巨大爆發力，足以把Honda最高級1.5升油電混合(hybrid)渦輪增壓引擎的204匹馬力和247磅-呎扭力甩在好幾條街之外。

Edmunds實測發現，0到60哩加速，CX-50渦輪增壓型只需7.2秒，CR-V油電混合型費時8.0秒。

但有得必有失，根據聯邦環保署EPA數據，CX-50基本款的市區／公路平均油耗為27mpg (miles per gallon)，渦輪增壓型甚至每加侖汽油只能行駛25哩。CR-V基本款和油電混合型的平均油耗分別是30及37 mpg。

操控性與舒適度

兩款車都只提供適時全輪驅動，操控性幾乎不分軒輊，但CX-50的路感反饋偏硬，動力方向盤較為重手，對某些人來說比較有挑戰性。不過，Mazda車身全方位有盲點警示系統(blind-spot warning system)保護，而在Honda車上則是選配裝置。

至於內裝方面，Mazda走的是精緻豪華路線，材質高檔。正副駕駛座都有電熱裝置，後座有專屬空調出風口。這兩項在Honda車上都付之闕如。除此之外，Edmunds也注意到CX-50車廂內靜音效果較佳，油電混和型CR-V內部噪音稍高。不過CR-V的內部，尤其是前後座排距和腿部空間較為寬敞，行李艙容量39.3立方呎，較CX-50的31.4立方呎大了將近25%。

價格

CR-V基本款建議售價為3萬795元，油電混合車價格為4萬795元。CX-50基本款標價3萬1675元，頂級渦輪增壓型則升高到4萬5125元。

結論

這兩輛小型跨界休旅車的基本款，性能在伯仲之間，但Honda的性價比似乎略勝一籌。不過若是論及內裝豪華、乘坐舒適和駕駛樂趣，Edmunds認為CX-50頂級渦輪增壓版則是較令人心動的選擇。