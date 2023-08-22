車內亂糟糟？讓這款收納袋兼垃圾筒幫你整理乾淨

Hotor汽車垃圾桶。圖取自Amazon網站

你的車有多髒亂？別擔心，大家的車內大概都好不到哪去，或許都該給車內來次大掃除，好好整理一下。雅虎 網站專門推薦特價商品的撰稿員赫恩（Patrick Hearn）建議這款二加侖容量、正在特價的Hotor汽車垃圾桶（Hotor Car Trash Can），原價18元，但現在只要9.99元。

這款Hotor汽車垃圾桶，防水防漏讓你無需擔心任何令人討厭的東西會不小心滲入腳墊；另外，還可以用來收納整理其它車用產品和配件， 因為兩側的口袋可以收納一些平時總是到處亂跑，但又不是垃圾的東西。

Hotor汽車垃圾桶還是同類品項中最暢銷的產品，擁有3.4萬4.5星好評。若你需要更大一點的選擇，Hotor還有3加侖容量的款式，售價僅要18.99元。

車內弄髒、變得凌亂，在所難免，尤其是若需要天天開車，或喜歡開車到處旅遊，又或者是家有孩子的車主；滾到遠處角落的咖啡 杯、收據或滲入車內每個角落和縫隙的液體碎屑，讓你的車子成了重災區；這款Hotor 移動垃圾桶，可以讓你輕鬆順手就處理掉食物和飲料空瓶；而兩側的收納袋則可以放置衛生紙、濕紙巾和清潔用品，助你快速清理掉灑出來的液體或食物。

若你需要用車內空間來放置其它物品的話，Hotor汽車垃圾桶還可以摺疊收納起來，當然在摺疊前請先清空內容物；Hotor汽車垃圾桶的內襯不僅防水，而且易於拆卸；髒了丟入洗衣機洗，就能恢復如新。

多數買過用過的顧客，都對此產品表示滿意；「我已經用了一年了，很喜歡！它雖然看起來小，但卻能裝得了相當於兩個雜貨袋的垃圾；它可調節的帶子，可以完美貼合我的車內；唯一的抱怨，就是希望能獨立販售最初附帶的垃圾襯墊，因為我會想要多買幾個。」