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逾9成Apple Watch表帶髒爆… 3材質、這1類人細菌最多 清潔方法一次看

聯合新聞網／即時報導
發現95%的表帶都沾有大量細菌，其中有85%的表帶發現葡萄球菌，比例最高。圖中人物與本文無關。示意圖。（Getty Images）
發現95%的表帶都沾有大量細菌，其中有85%的表帶發現葡萄球菌，比例最高。圖中人物與本文無關。示意圖。（Getty Images）

現代人離不開3C產品，像是手機、平板、智慧手表、智慧手環等，但你有認真將這些產品好好清潔一番嗎？日前外媒報導，智慧手表和智慧手環的表帶其實相當髒，上頭有超多細菌，若沒定期清潔，成為細菌最好的溫床。

據9to5mac引術《紐約郵報》報導，科學期刊《傳染病發展（Advances in Infectious Diseases）》裡頭1篇由美國佛羅里達大西洋大學對Apple Watch" rel="154292">Apple Watch、Fitbit等智慧手表表帶進行研究，發現95%的表帶都沾有大量細菌，其中以葡萄球菌比率最高，達到85%，再來為在60%的表帶上發現大腸桿菌，30%的表帶發現可能會致命的綠膿桿菌。

該研究還提到，戴著Apple Watch去健身房運動的民眾，表帶上的葡萄球菌數量最高，顯示不管在健身房或在家裡進行運動後，都需對表帶進行消毒。像是金黃色葡萄球菌一般會導致皮膚和軟組織感染，出現紅腫或流膿情況，嚴重者可還可能導致肺炎、敗血症、或壞死性筋膜炎等。

若以表帶材質來看，該研究表示，布料、橡膠和塑膠表帶的細菌數量最高，再來為皮革材質，而金屬表帶的細菌最少，推測可能是因為它們在運動時不常佩戴。

而該如何清潔表帶呢？以Apple Watch系列為例，蘋果官方針對不同材質有不同的清潔方式：

★如何清潔Apple Watch表帶

1.皮革表帶：可以用清水稍微沾溼布料擦拭後晾乾，勿陽光直射、勿將皮革表帶泡在水中。

2.編織單圈表環、運動型表帶：可以用清水稍微沾溼布料擦拭、或使用溫和低敏的洗手乳清潔，擦乾後再裝回Apple Watch。

3.其他類表帶：可以用清水稍微沾溼布料擦拭，擦乾後再裝回Apple Watch。

Apple Watch Apple 健身

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