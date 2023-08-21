三萬人給4.5顆星 這款磨刀器還你一把新刀

有了磨刀器這個方便廚房小工具，做起菜來再也不會感覺「鈍鈍」了。取自Amazon

家中刀具用久了，難免變鈍；現在一向熱銷的Kitchellence 3段式磨刀器（3-Stage Knife Sharpener）從30元降價至14元，等於立馬省下54%，勝過花錢再買一件全新刀具。有了這個方便廚房小工具，做起菜來再也不會感覺「鈍鈍」了。

多數家庭廚房裡都不只擁有一件刀具，每一次剁肉或切菜，都會使刀鋒慢慢變鈍，隨時都需要磨一磨。雖然，可以將刀具送給專業人士處理，但不是每個人都有時間或金錢去做這件事。有了Kitchellence磨刀器這個小工具，就能省錢又省事。

Kitchellence 3段式磨刀器可讓廚房刀具保持像新的一樣。取自Amazon

從外觀看，Kitchellence磨刀器就像個帶凹槽的手柄；人體工學設計，使用舒適，還能穩穩地握牢它。打磨時須經三個步驟：首先將刀口滑過第一個凹槽，鑽石桿可修整大凹痕和溝槽；第二個凹槽，可將刀口恢復原來的V形；第三個凹槽，則是對刀面進行拋光。此外，它還配有防割傷的手套，確保操作安全。

如果正在考慮扔掉舊有刀具、換一套新的，不妨改購買這款磨刀器，它在亞馬遜 獲得近3萬個4.5星好評。

一名廚師滿意地分享說，他的廚師刀自去年起便被他冷落在抽屜裡，因為它變鈍了，刀口上還有個小凹痕。他剛拿到這款磨刀器，依照使用說明經過三步驟磨刀，結果成功地切開了紙。他說，現在這把刀就像新的一樣，以價格和方便性來說，他建議大家都買一個放在家裡。

一位消費者說，Kitchellence磨刀器讓她那套準備扔掉的刀具再度「起死回生」，真是物有所值。另一位網友高興地表示，在買這台磨刀器之前，她的刀一直很鈍，有了它很快便讓刀具鋒利如新。她還喜歡附贈的手套，可以防止意外割傷。

一位自稱「鐵粉」的網友說，他太喜歡這個小工具了，多年來他一直沒買磨刀器，因為總認為它必須是電動的，且價格不菲。但Kitchellence磨刀器的效果卻出乎他意料之外，只需在每個凹槽滑動幾下，「又有了一套全新的刀具了」。