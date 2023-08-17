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買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個秘密

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買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

編譯周靜芝 / 綜合報導
Trader Joe's商品深受消費者喜愛，該超市員工提供了省錢省力的購物訣竅。Getty Images
Trader Joe's商品深受消費者喜愛，該超市員工提供了省錢省力的購物訣竅。Getty Images

華人暱稱為「缺德舅」的Trader Joe's超市，無論去哪個分店，都會發現身著夏威夷衫、熱情的工作人員，願意幫助顧客在店內找到任何需要的東西。財經理財網站GO Banking Rates訪問了Trader Joe's現任和過去的員工，他們透露了消費者前往購物時應該知道的內幕，以下是他們的最佳建議。

一定要在這一天去購物

洛杉磯東區一家Trader Joe's工作的克勞蒂亞（Claudia P.）說，星期六晚上是購物最佳時機。她強調，因為多數人都在這個時間外出用餐、看電影或與朋友家人相聚；但這也意味著超市人不那麼擁擠、貨架商品較齊全。

克勞蒂亞說，大多數人喜歡在周六晚上約會。但她和先生都在Trader Joe's工作，所以他們選擇周六晚上在這裡「約會」。

最好選這個時段上門

克勞蒂亞說，早上十點幾乎沒有人，也是購物的最佳時間；這剛好是在早起鳥兒和上班族順便買點東西，以及利用午休外出購物顧客的一個空檔時間。

上午10點前往Trader Joe's購物還有一個好處，就是停車方便。該超市停車場素以超難找到停車位聞名，而此時進出的車輛要少許多。

不惜一切代價避開停車場

空間不夠、進退兩難、爆發路怒…這些都是Trader Joe's停車場經常出現的情況；有些停車場有工作人員指揮交通，避免出現交通堵塞。

如果周六晚上無法前往，或上午10點購物不符合作息安排，克勞蒂亞提供了另一個專業建議。她說，可以的話就把車停在附近路邊，如果 Trader Joe's離得不遠，不妨走路或騎自行車前往。

克勞蒂亞同時建議與他人共乘，以舒緩Trader Joe's停車場流量。

查看走道和超市角落

在Trader Joe's哪裡能買到最實惠的商品？除了貨架之外，多數隱身在各角落裡。據一位不願透露姓名的加州Trader Joe's 店員表示，那裡是展示新商品的地方，通常也是放置樣品的地點。

如果當地的Trader Joe's沒有設立新產品試吃點，可以查看走道盡頭的展示架。新商品或打折的當季商品，通常會與其他搭配的產品一起陳列。

這位匿名員工說，節日期間尤其如此，例如十月的南瓜相關商品和聖誕節的應景物品。

Trader Joe's 加州 洛杉磯 華人 夏威夷

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