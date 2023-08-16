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通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

亞馬遜為非會員提供生鮮付費送貨服務 12城市先試營運

編譯周靜芝 / 綜合報導
亞馬遜開始向非Prime會員的顧客提供亞馬遜生鮮（Amazon Fresh）食品雜貨配送服務。美聯社
亞馬遜開始向非Prime會員的顧客提供亞馬遜生鮮（Amazon Fresh）食品雜貨配送服務。美聯社

亞馬遜開始向非Prime會員的顧客提供亞馬遜生鮮（Amazon Fresh）食品雜貨配送服務。該公司日前以一封電子郵件宣布了此一訊息，這項服務目前只在波士頓、鳳凰城、達拉斯和舊金山等十二個城市推出。

在此之前，亞馬遜只為Prime會員提供日用品配送服務，Prime會員每年須支付139元會費，可享受更快的送貨速度和其他優惠。

亞馬遜表示，有興趣嘗試這項服務的非Prime會員只需支付13.95元，即可享受消費金額50元以下的配送服務；這比Prime會員為同樣大小的訂單多支付4元。

50元至100元之間的訂單配送費為10.95元，超過100元的訂單配送費為7.95元。該公司表示，在部分城市地區，配送是免費的。

亞馬遜在全美經營有44家生鮮超市，其中大部分位於加州、伊利諾伊州、維吉尼亞州和華盛頓州。它還以Amazon Go品牌在全美經營20多家免收銀便利店，並擁有2017年以137億元收購的全食超市（Whole Foods）。

不過，儘管亞馬遜挑戰零售業龍頭老大地位的雄心日益膨脹，但它在尋找合適的業務模式以及在與沃爾瑪（Walmart）、克羅格（Kroger）等競爭對手爭奪市場上卻遇到不少阻礙。

與此同時，亞馬遜持續在降低營運成本，關閉了一些亞馬遜生鮮（Amazon Fresh）和Amazon Go門市；全食與生鮮超市並緊縮人力，裁員數百人。生鮮超市也暫停擴張，希望找到合適的方案來擴大業務規模。

亞馬遜 Amazon 維吉尼亞州 加州 舊金山

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