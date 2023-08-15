美第三大超市將做這件顧客不愛的事 沃爾瑪等商家恐跟進

美國第三大連鎖超市克羅格(Kroger)。路透

由於人力短缺加上人事成本上揚，國內所有零售店紛紛增設自助結帳機，方便顧客自行結帳打包，而且美國第三大連鎖超市克羅格(Kroger)最近更乾脆全面撤除收銀機和收銀員，顧客購物只能靠自動結帳機，市場預估沃爾瑪 (Walmart)和目標百貨 (Target)等連鎖賣場也將紛紛跟進。

根據報導，在克羅格部分分店已經看不到收銀機和收銀員，位於田納西州納許維爾(Nashville)分店最近已經更新結帳系統，全面使用自助結帳，該分店經理貝爾(Lauren Bell)表示：「自助結帳讓我們的顧客能夠直接掃描結帳並打包自己的商品，體驗便捷且友好的購物經驗。」

儘管零售業 宣稱廣設自助結帳機，是因為符合消費者喜好，但其實廣設自助結帳機是因為傳統收銀機人力不足，所以零售業撤除收銀機和收銀員的做法，許多消費者並不買單，紛紛在社交媒體Reddit發文吐槽。

有一位網友直接開嗆表示：「這是多麼愚蠢的說法，就像政府單位會說的話，每個人都去汽車監理所(Department of Motor Vehicle，DMV)辦事，所以每個人都喜歡監理所。」另外也有網友認為推廣自助結帳的目的，其實只為節省經營成本，不過業者並不會把省下來的成本回饋給顧客，網友miknob發文表示：「我屬於嬰兒潮一代，所以各位知道我對自助結帳的想法，大家看到業者就是想盡辦法刪減工作機會，這家連鎖超市賺進數十億元，自助結帳就是他們增加獲利的手段。」

根據報導，沃爾瑪和Dollar General也相繼推廣自助結帳，並針對賣場進行測試之際，克羅格更進一步全面推廣自助結帳系統，Global Data總經理桑德斯(Neil Saunders)坦言：「儘管零售業仍在乎顧客服務，但因為收銀機使用效率低，加上人事成本上揚，業者只好盡量刪減並撤除收銀機。」根據最新研究顯示，自助結帳使用率目前佔所有零售賣場結帳的半數以上，預估未來使用率將持續增長。