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車行買車挑時間 「這天」去更有機會討價還價

編譯周靜芝／綜合報導
專家認為周一、周二或周三是前往車行的好時機，可以避開人潮，獲得與業務人員一對一交流的機會。(Getty Images)
專家認為周一、周二或周三是前往車行的好時機，可以避開人潮，獲得與業務人員一對一交流的機會。(Getty Images)

儘管每個人的購車需求不一，計畫選購新車的人或許會驚訝地發現，選在哪一天前往車行，對買車經驗有很大的影響。

最佳購車日：星期二

二手車收購網站Cash For Your Junk Car的穆西卡(Nick Musica)說，拜訪汽車經銷商的最佳時機通常是在工作日，尤其是一周開始的時候。由於多數消費者周一和周二忙於工作，汽車經銷商往往不會太忙；選在這兩天去車行，可以得到業務人員更多的關注，也更有談判空間。

此外，選在一大早或周間剛開門營業時前往，也是不錯的選擇；可以避開稍後的高峰，也有更多時間討論喜好的車款與選擇。

理財網站GO BankingRates訪問了不同的專家，他們認為周一、周二或周三是前往車行的好時機；但所有專家都同意，這樣可避開人潮，獲得與業務人員一對一交流的機會。

最不適合買車：星期六

毫不意外，周六可能是汽車經銷商最忙的一天。由於上門的買家眾多，銷售人員只能匆匆忙忙與你打交道。

穆西卡說，通常周末、尤其是周六往往是汽車經銷商最忙、最擁擠的日子，等候時間長，受關注的程度也降低，因此盡量不要在周六前往車行。

最佳出價日：每月最後一天

YouTube頻道CarCoachReports創始人菲克斯(Lauren Fix)說，最糟糕的時間是每個月的第一周，經銷商已經支付了部分車款，價格上較缺乏彈性；隨著時間的推移，在業績壓力下，他們會更加靈活，在每月的最後一天出價是最好的時間點。

汽車運輸公司CFR Classic營銷總監吉藍達(Joe Giranda)也同意此一說法；他建議在銷售周期和配額結束時購車，通常是在月份、季度或財年的最後一天。經銷商通常會收到獎金或獎勵以完成配額，且更願意提供更好的優惠。

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