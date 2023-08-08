Trader Joe's採購 4招省下更多錢

盡量購買Trader Joe's自己的商品，避免其他品牌。(Getty Images)

Trader Joe's 超市極具競爭力的價格，且不用額外花心思收集折價券或申請會員卡來取得優惠的作風，是成功吸引不少死忠粉絲的主因；但如果你想在省錢的道路上更進一步，以下四個簡單步驟，能幫你在Trader Joe's省下更多錢。

購物前好好閱讀Fearless Flyer

Trader Joe's每月定期會發布名為Fearless Flyer的傳單，其中包含了新產品名單和其價格，購物前先把Fearless Flyer看一遍，可以控管購物消費，避免超支。Fearless Flyer可以在Trader Joe's的官網上取得。

不滿意就退貨

Trader Joe's超市的價格極具競爭力，但若能掌握一些竅門，省的錢更多。(Getty Images)

Trader Joe's沒有像其他連鎖超商 的送貨服務，因為它重視顧客的購物經驗；為此，Trader Joe's還刻意制定慷慨的退貨政策；如果不小心買到不滿意商品，可立即退貨。

首先，如果是新鮮度或品質問題，那毫無疑問，你幾乎是可以獲得全額退款；如果僅是商品與你所預期不同，就算你購入的商品沒有任何問題或損壞，你也有機會獲得退款。

別買非Trader Joe's出產商品

在Trader Joe's看到的商品多數是Trader Joe's的自家品牌，且會貼有專屬標籤；但偶爾還是可能在店內發現一些非Trader Joe's品牌的商品，要避免購買這些商品，因為這些品牌的優惠不太可能會優於Trader Joe's自家品牌產品。

避免處理過的蔬果

各地的Trader Joe's都會有個豐富的農產品區，其中包含預先處理過的蔬果。雖然購買這些事先處理過的蔬果能讓你在廚房省下不少時間。但不管是哪家超市，這類處理或加工過的產品價格都比較貴。所以，想省錢就別購買處理過或切好的農產品。