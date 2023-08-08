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1元店落伍了？5家新興連鎖折扣店 可撿便宜

編譯周靜芝 / 綜合報導
總部位於日本的大創百貨2005年打進美國，現在美國有100家分店。圖為加州分店員工清掃店外環境。(美聯社)
總部位於日本的大創百貨2005年打進美國，現在美國有100家分店。圖為加州分店員工清掃店外環境。(美聯社)

一元店獨占全美折扣市場鰲頭已有很長一段時間，業者也都賺得缽滿盆滿，以Dollar Tree為例，截至今年4月30日，該連鎖企業年收入達287.53億元，較去年同期成長7.51%；但隨著新的低價、折扣店不斷出現，一元店的黃金時代正面臨巨大挑戰，新興的連鎖折扣店迎頭趕上。

大創百貨(Daiso)

總部位於日本的大創百貨自2005年在西雅圖首次亮相以來，不斷在全美拓張，至今擁有近100家分店。「商業內幕」(Business Insider)報導，大創計畫每年在美國展店15家。這裡是尋找美容用品、可愛的廚房配件和學生返校日商品的好去處，售價從2元至15元不等。

新的低價、折扣店不斷出現，一元店的黃金時代正面臨巨大挑戰。(Getty Imag...
新的低價、折扣店不斷出現，一元店的黃金時代正面臨巨大挑戰。(Getty Images)

五元店(Five Below)

想買5元或更低價格的玩具、零食或家居商品，或10元左右的電子產品，那就到五元店來淘貨吧。這家折扣連鎖店目前在全美開設約1400家門市，且發展迅速。

99商店(The 99 Store)

消費者一定會對過去街頭林立的99美分專賣店(99 Cents Only Stores)留下深刻印象，但現在該品牌形象變得更加突出。2021年，該連鎖店將名稱刪去Cents和Only，改為The 99 Store；雖然依舊標榜超低價，但許多商品售價都已超過1元。

名創優品(Miniso)

名創優品是在中國發跡的一家折扣零售店，以「生活即樂趣」為號召。在全球擁有5500家門市，美國有54家，旗艦店位於紐約時代廣場。

根據2022年「連鎖店時代」(Chain Store Age)報導，名創優品95%的商品售價在10元或10元以下。如果想給孩子買些迪士尼或三麗鷗(SanRio)的主題商品，或者只想採購可愛的家居用品，這家店絕對不會讓你空手而回。

Dirt Cheap

Dirt Cheap的商品以低於零售40%至90%的價格出售，消費者可以在這裡找到「白菜價」的服裝、家具及其他必需品。

該連鎖店的商業模式是出售品牌客戶的退貨和庫存商品，大大滿足預算有限的消費者，也減少了這些商品成為垃圾的負擔。

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