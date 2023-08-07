車行買車挑時間 選對日子更能討價還價

專家認為周一、周二或周三是前往車行的好時機，可以避開人潮，獲得與業務人員一對一交流的機會。Getty Images

正計畫選購一輛新車的人，或許會驚訝地發現，選在哪一天前往車行，對買車經驗有很大的影響。儘管每個人的購車需求不一，以下這些提示可以在開始之前當做參考：

最佳購車日：星期二

二手車 收購網站Cash For Your Junk Car 的穆西卡（Nick Musica）說，拜訪汽車經銷商的最佳時機通常是在工作日，尤其是一周開始的時候。由於多數消費者周一和周二忙於工作，汽車經銷商往往不會太忙；選在這兩天去車行，可以得到業務人員更多的關注，也更有談判空間。此外，選在清晨或周間剛開門營業時前往，也是不錯的選擇；可以避開稍後的高峰，也有更多時間討論喜好的車款與選擇。

理財網站GO BankingRates訪問了不同的專家，他們認為周一、周二或周三是前往車行的好時機；但所有專家都同意，這樣可避開人潮，獲得與業務人員一對一交流的機會。

最不適合買車的日子：星期六

毫不意外，周六可能是汽車經銷商最忙的一天。由於上門的買家眾多，銷售人員只能匆匆忙忙與你打交道。

穆西卡說，通常周末、尤其是周六，往往是汽車經銷商最忙、最擁擠的日子；人流量可能導致等候時間變長，受關注的程度也降低。因此，如果想避開高峰時間、獲得更個性化的體驗，最好不要在周六前往車行。

其他可考慮的時間

YouTube 頻道CarCoachReports創始人菲克斯（Lauren Fix）說，最糟糕的是每個月的第一周，經銷商已經支付了部分車款，價格上較缺乏彈性；隨著時間的推移，在業績壓力下，他們會更加靈活，在每月的最後一天出價是最好的時間點。

汽車運輸公司CFR Classic營銷總監吉藍達（Joe Giranda ）也同意此一說法。他建議，在銷售周期和配額結束時購車，通常是在月份、季度或財年的最後一天。經銷商通常會收到獎金或獎勵以完成配額，且隨著時間的推移，他們會更願意提供更好的優惠。購車者在研究過價格與可享的折扣後，可利用此一時刻省下一筆錢。