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藍牙耳機和手機必同廠牌？檢查1關鍵可「不同品牌」

聯合新聞網／ 即時報導
手機、耳機甚至其他穿戴裝置都會買同一家品牌，使用起來真的比較能發揮功用嗎？近日有網友就對此提出疑問。示意圖。（取材自Ingimage）
手機、耳機甚至其他穿戴裝置都會買同一家品牌，使用起來真的比較能發揮功用嗎？近日有網友就對此提出疑問。示意圖。（取材自Ingimage）

對於品牌有堅定信仰的人，可能會手機 、耳機 甚至其他穿戴裝置 都會買同一家品牌，但所有東西都買同一家廠牌，使用起來比較能發揮功用嗎？有網友就對此提出疑問。

近日有網友在PTT的Headphone版發文詢問，這名網友表示他的手機是三星 （Samsung ）Galaxy S22 Ultra，由於最近想要買無線藍牙耳機，於是各方摸索，有朋友推薦他蘋果 （Apple ）耳機，他心裡升起疑問：「買耳機有必要跟手機相同牌子嗎？」並問大家：「手機、耳機買同一家可以發揮更好的功能？還是根本沒有差？」

有網友認為不同廠牌並不影響：「耳朵試聽之後，再選擇比較實際！」、「我姐用三星，一樣用我的Sony XM4，還用得很爽。」、「三星買蘋果要幹嘛？你朋友火鍋都配芋頭木耳嗎？」、「沒必要相同牌子，但是安卓選蘋果耳機更沒必要。」、「無線（耳機）的話建議（要同廠牌），有線（耳機）的話隨意。」

建議使用同廠牌的網友提到：「最好用同牌的，連線穩定度跟功能那些才會比較有體驗。」、「如果是Sony、蘋果建議是買同品牌，其他的沒差。」、「Sony手機搭配Sony耳機體感上有音質較好的感覺。」、「三星手機配自家的耳機會多一些功能，跟蘋果類似。」

有網友點出一個重點分析道：「重點是你的手機跟你的耳機支援的傳輸協議，只要兩邊可以支援，什麼牌子都可以啊。只是自家的產品會配合的最好，才會說買同品牌的，同牌並不是一定要的。」

三星 安卓 Apple

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