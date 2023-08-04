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酷熱難當 會噴水霧的迷你風扇超解暑

編譯周靜芝 / 綜合報導
熱浪襲捲全球，高溫下在戶外活動，需要能讓人保持涼爽的東西。Getty Images
熱浪襲捲全球，高溫下在戶外活動，需要能讓人保持涼爽的東西。Getty Images

今夏熱浪襲捲全球，即使撇開酷熱指數不說，氣溫也已逼近華氏90度，實際體感溫度更超過100度。如此高溫下，任何戶外活動都宛如一場「酷刑」，除非有什麼東西能讓人保持涼爽，例如這款 HandFan可攜式手持噴霧風扇（Portable Handheld Misting Fan）。它不僅能讓涼風拂過被太陽烤曬的肌膚，還能噴出淡淡的水霧，有助消解暑熱。目前在亞馬遜網站上售價為24元。

HandFan可攜式手持噴霧風扇還能噴出水霧，更加消暑解熱。取自Amazon
HandFan可攜式手持噴霧風扇還能噴出水霧，更加消暑解熱。取自Amazon

這款風扇最大賣點是它的尺寸。完全展開後，僅8.9英吋長、4.1英吋寬；比一般筆記型電腦還小，很適合夏天外出時放在背包裡。此外使用方便，輕按按鈕即可打開或關閉風扇，長按則可啟動或結束噴霧模式；如果購買的是帶夜燈的版本，還可以按兩下按鈕打開或關閉夜燈。

HandFan風扇配有六個不同的扇葉和一個可調節底座，手拿累了，可以將它放在辦公桌或附近任何桌子上，讓涼風在工作時繼續放送。

一位消費者說，這個風扇太棒了，他買它是為了去拉斯維加斯旅行，那裡預計每天都是110度高溫；結果旅館的冷氣壞了，房間裡的溫度高達88度。他說，雖然很悲慘，但這台風扇救了他，它很容易放在旁邊的桌子上，整晚對著吹；而且電池壽命驚人，整晚都開著它，電力仍未耗盡。

另一位消費者留言表示，即使打扮妥當，吹這款風扇也不會影響妝容。她說，她加入了舞蹈俱樂部，舞池人多的時候難免會很悶，買這個風扇是為了跳舞時可以降溫。它非常好用，包裝精美，說明書也很詳細，還有一個小瓶子可以用來裝水；三檔風速功能頗佳，而且可以放進包包裡。最神奇的是，它能噴出柔和的水霧，不會影響臉上的妝，還能防止頭髮捲曲；質量不錯，價格也很合理。

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