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買菜想省錢 超市員工教你這3招

編譯周靜芝 / 綜合報導
超市購物如果可節省一點錢，便有餘裕可以用來做些喜歡的事。Getty Images
超市購物如果可節省一點錢，便有餘裕可以用來做些喜歡的事。Getty Images

想在日常生活中節省一點錢，以便有餘裕做些自己喜歡的事嗎？熱愛旅行、又是位忙碌母親的艾倫（Shannyn Allen）接受了美食網站Eat this, Not that!採訪，提供到超市購物如何省錢的心得。

艾倫是連鎖超市H-E-B的資深員工，精研購物省錢之道，讓她能攢下家庭旅遊的基金，也曾在旅遊生活頻道The Wonder Luster分享。以下是她提供的一些秘訣：

1. 下載超市App

大多數超市都有自己的App，艾倫說，不要忽略了超市的App。許多消費者沒有意識到，超市業者通常只為App用戶提供特定的優惠。

在出門購物之前，確認已經下載了最新版本的App，並保存在購物時想要尋找的任何優惠；如果想買的商品已經售罄，可以聯絡經理，一旦該商品重新上架，商家或許願意提供相同的優惠。

艾倫說，可在App上將洗衣精或個人護理用品的多種優惠合併，再加上廠商印的折價券，可以找到最划算的省錢方案。

2. 加入商店的臉書粉絲團

臉書（Facebook ）群組無所不包，許多人可能沒注意自己經常光顧的超市也有臉書粉絲專頁。生活在網路時代，獨自收集購物折價優惠的方式已經過時了，消費者現在可透過多種平台分享優惠。

艾倫指出，那些熱中追逐優惠的人，不時在尋找目標，他們可能先幫大家都做好功課了，並在臉書群組裡分享新的發現。艾倫說，購物前可以先察看超市群組裡有無新的貼文。

如果有不同的飲食習慣，例如素食主義者或無麩質飲食者，超市的臉書粉絲專頁也很有用。網友會評論一些你可能未見過的商品，或者分享特價商品訊息；對於需要花更多錢購買符合自己健康和飲食需求的人，大有幫助。

3. 周一或周二採購

一位全食超市的前員工表示，多數人會在周末購物，因此肉類等產品價格也較高；不過，超市通常會在周一或周二對肉類打折，如此一來就可以在保鮮期限內買到便宜貨。

在一周的開始看到超市的肉類打折，不代表它們有甚麼問題；相反的，它們只是需要儘快食用或冷凍。在周間之初前往超市購物，通常更輕鬆、省事，可說一舉兩得。

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