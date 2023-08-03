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電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

粉紅旋風來襲 想當芭比嗎？ 「必敗商品」快入手

編譯彭尚興／綜合報導
配合電影上映，美泰兒推出幾款新造型娃娃，復刻女主角在片中所穿著的粉紅和白色相間格子及膝連身洋裝最搶手。(Getty Images)
配合電影上映，美泰兒推出幾款新造型娃娃，復刻女主角在片中所穿著的粉紅和白色相間格子及膝連身洋裝最搶手。(Getty Images)

「Barbie芭比」電影橫掃全美票房，相關主題商品也跟著沾光，大發利市；美國廣播公司「早安美國」( Good Morning America)節目挑選了幾款必敗(必BUY)商品，推薦給死忠芭比粉。

芭比娃娃

這波粉紅浪潮中，如果沒有再買一、兩個芭比娃娃玩偶，怎麼好意思自稱死忠粉絲？

美泰兒(MATTEL)公司配合電影上映，順勢推出幾款新造型。其中最搶眼的莫過於復刻片中女主角瑪歌蘿比(Margot Robbie)所穿著的粉紅和白色相間格子及膝連身洋裝，搭配粉紅色高跟鞋和全套白色雛菊造型首飾，包括項鍊、耳環和手鍊。參考售價：62.34元(亞馬遜)。

有芭比，當然就少不了肯尼。最讓「早安美國」小編心儀的肯尼娃娃身穿淡粉和淺綠相間的條紋襯衫和海灘褲，及白色運動鞋，腋下還夾著一塊衝浪板，帥吧？參考售價：24.97元(亞馬遜)

行李箱

有三家業者不約而同推出芭比風格的粉紅色系行李箱，其中Future的30吋強化塑膠外殼附360度迴轉輪的耀眼粉紅色大行李箱，在Nordstrom百貨官網定價159.99元，竟然已經被搶購一空，補貨時間未定。

潮牌Away的Bigger系列登機箱也趁勢推出了淺粉色款式，令人少女心噴發。官網定價425元，特價375元。

美髮造型旅行組

妳也許沒有芭比的一頭金黃色秀髮，卻能和她一樣擁有動人的髮型。CHI X Barbie On The Go Travel Kit包含一隻吹風機和一隻平版夾，一樣也是令人愛不釋手的粉紅色，外加一個色彩繽紛的手提袋，方便攜帶，讓妳不管走到哪裡，都能隨時打理髮型，令人驚豔。參考售價：109.99元(Ulta)。

「Barbie芭比」電影橫掃票房，和娃娃相關的產品也都連帶熱銷。(歐新社)
「Barbie芭比」電影橫掃票房，和娃娃相關的產品也都連帶熱銷。(歐新社)

芭比 亞馬遜 Nordstrom

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