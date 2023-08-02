搶搭芭比風潮 從芭比娃娃到粉紅色行李箱的必買商品

今年6月28日在加州聖塔莫尼卡購物中心舉行的「芭比世界」限時展中，展示了各種造型的芭比娃娃。Getty Images

「Barbie芭比 」電影橫掃全美票房，相關主題商品也跟著沾光，大發利市。美國廣播公司「早安美國」( Good Morning America)節目挑選了幾款必BUY商品，推薦給死忠芭比粉。

芭比娃娃

這波粉紅浪潮中，如果沒有再買一、兩個芭比娃娃玩偶，怎麼好意思自稱死忠粉絲？

美泰兒(MATTEL)公司配合電影上映，順勢推出幾款新造型。其中最搶眼的莫過於復刻片中女主角瑪歌蘿比(Margot Robbie)所穿著的粉紅和白色相間格子及膝連身洋裝，搭配粉紅色高跟鞋和全套白色雛菊造型首飾，包括項鍊、耳環和手鍊。參考售價：62.34元(亞馬遜 )。

有芭比，當然就少不了肯尼。最讓「早安美國」小編心儀的肯尼娃娃身穿淡粉和淺綠相間的條紋襯衫和海灘褲，及白色運動鞋，腋下還夾著一塊衝浪板，帥吧？參考售價：24.97元(亞馬遜)

行李箱

有三家業者不約而同推出芭比風格的粉紅色系行李箱，其中Future的30吋強化塑膠外殼附360度迴轉輪的耀眼粉紅色大行李箱，在Nordstrom百貨官網定價159.99元，竟然已經被搶購一空，補貨時間未定。

潮牌Away的Bigger系列登機箱也趁勢推出了淺粉色款式，令人少女心噴發。官網定價425元，特價375元。

誰說趕流行一定要花大錢？Zimtown的三件組行李箱也有粉紅色系列，亮眼的色彩讓妳在機場行李轉盤上一眼就能認出自己的行頭。原廠參考價格：166.74元，沃爾瑪 百貨官網目前提供六折特價99.99元。

美髮造型旅行組

妳也許沒有芭比的一頭金黃色秀髮，卻能和她一樣擁有動人的髮型。CHI X Barbie On The Go Travel Kit包含一隻吹風機和一隻平版夾，一樣也是令人愛不釋手的粉紅色，外加一個色彩繽紛的手提袋，方便攜帶，讓妳不管走到哪裡，都能隨時打理髮型，令人驚豔。參考售價：109.99元(Ulta)。