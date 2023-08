搶搭芭比風潮 從芭比娃娃到粉紅色行李箱的必買商品

今年6月28日在加州聖塔莫尼卡購物中心舉行的「芭比世界」限時展中,展示了各種造型的芭比娃娃。Getty Images

「Barbie芭比 」電影橫掃全美票房,相關主題商品也跟著沾光,大發利市。美國廣播公司「早安美國」( Good Morning America)節目挑選了幾款必BUY商品,推薦給死忠芭比粉。

芭比娃娃

這波粉紅浪潮中,如果沒有再買一、兩個芭比娃娃玩偶,怎麼好意思自稱死忠粉絲?

美泰兒(MATTEL)公司配合電影上映,順勢推出幾款新造型。其中最搶眼的莫過於復刻片中女主角瑪歌蘿比(Margot Robbie)所穿著的粉紅和白色相間格子及膝連身洋裝,搭配粉紅色高跟鞋和全套白色雛菊造型首飾,包括項鍊、耳環和手鍊。參考售價:62.34元(亞馬遜 )。

有芭比,當然就少不了肯尼。最讓「早安美國」小編心儀的肯尼娃娃身穿淡粉和淺綠相間的條紋襯衫和海灘褲,及白色運動鞋,腋下還夾著一塊衝浪板,帥吧?參考售價:24.97元(亞馬遜)

行李箱

有三家業者不約而同推出芭比風格的粉紅色系行李箱,其中Future的30吋強化塑膠外殼附360度迴轉輪的耀眼粉紅色大行李箱,在Nordstrom百貨官網定價159.99元,竟然已經被搶購一空,補貨時間未定。

潮牌Away的Bigger系列登機箱也趁勢推出了淺粉色款式,令人少女心噴發。官網定價425元,特價375元。

誰說趕流行一定要花大錢?Zimtown的三件組行李箱也有粉紅色系列,亮眼的色彩讓妳在機場行李轉盤上一眼就能認出自己的行頭。原廠參考價格:166.74元,沃爾瑪 百貨官網目前提供六折特價99.99元。

美髮造型旅行組

妳也許沒有芭比的一頭金黃色秀髮,卻能和她一樣擁有動人的髮型。CHI X Barbie On The Go Travel Kit包含一隻吹風機和一隻平版夾,一樣也是令人愛不釋手的粉紅色,外加一個色彩繽紛的手提袋,方便攜帶,讓妳不管走到哪裡,都能隨時打理髮型,令人驚豔。參考售價:109.99元(Ulta)。