一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

新的低價、折扣店不斷出現，一元店的黃金時代正面臨巨大挑戰。Getty Images

一元店獨佔全美折扣市場鰲頭已有很長一段時間，業者也都賺得缽滿盆滿。以Dollar Tree為例，截至2023年4月30日，該連鎖企業年收入達287.53億元，較去年同期成長7.51%。如今，隨著新的低價、折扣店不斷出現，一元店的黃金時代正面臨巨大挑戰。

1. 99商店（The 99 Store）

消費者一定會對過去街頭林立的99美分專賣店（99 Cents Only Stores）留下深刻印象，但現在該品牌形象變得更加突出。2021年，該連鎖店將名稱刪去Cents和Only，改為The 99 Store；雖然依舊標榜超低價，但現在許多商品（例如農產品）售價都已超過1元。

2. 名創優品（Miniso）

名創優品是在中國發跡的一家折扣零售店，以「生活即樂趣」為號召。在全球擁有的5500家門市中，美國佔有54家，旗艦店位於紐約時代廣場。根據2022年「連鎖店時代」（Chain Store Age）報導，名創優品95%的商品售價在10元或10元以下。如果想給孩子買些迪士尼 或三麗鷗（SanRio）的主題商品，或者只想採購可愛的家居用品，這家店絕對不會讓你空手而回。

3. Dirt Cheap

這家連鎖店的名字說明了一切，在它看來頗為瘋狂的網站上，Dirt Cheap的商品以低於零售40%至90%的價格出售。消費者可以在這裡找到「白菜價」的服裝、家具及其他必需品。該連鎖店的商業模式是，出售品牌客戶的退貨和庫存商品，大大滿足的預算 有限的消費者，也減少了這些商品成為垃圾的負擔。

4. 大創百貨（Daiso）

總部位於日本 的大創百貨，自2005年在西雅圖 首次亮相以來，不斷在全美拓展業務，至今擁有近100家分店。據「商業內幕」（Business Insider）報導，大創計畫每年在美國展店15家。這裡是尋找美容用品、可愛的廚房配件和學生返校日商品的好去處，售價從2元至15元不等。

5. 五美元店（Five Below）

想買5元或更低價格的玩具、零食或家居商品？或是10元左右的電子產品？那就到五美元店來淘貨吧。這家折扣連鎖店目前在全美開設約1400家門市，且發展迅速。