3M污染和解案 恐將PFAS爛攤推給供水商 22州檢長促法院駁回

製造商3M公司以103億元和解該公司生產的永久化學物可能汙染公共飲水系統案；22個州的檢察長要求聯邦法院駁回這項協議。(路透)

全美22個州的檢察長聯名敦促聯邦法院駁回一項重大和解協議；該案涉及全國300多個社區控告製造商3M公司生產永久化學物(PFAS)，導致公共飲水系統遭受潛在危險化學品污染。協議容許3M公司以103億元自訟案中脫身。檢察長們指此協議在某些情況下，讓3M公司得以將責任轉移到供水廠商身上。

包括19個州、華府和兩個領地的檢察長表示，6月宣布的和解協議案沒有給各個供水廠商足夠時間來確定他們將分得多少資金、是否足以支付去除PFAS的成本。加州 檢察長邦塔(Rob Bonta)代表眾檢察長聲明表示：「當前形式的擬議和解方案並未充分考慮3M對許多社區造成的損害。」

但3M公司發言人林區(Sean Lynch)表示，該協議將使全國公共供水系統受益，為絕大多數國人提供飲用水，無需進一步訴訟。

PFAS被廣泛用於不粘鍋塗料、防水防油產品(如衣服和炊具)及部分消防泡沫化學品。PFAS不會在環境中自然降解，且與多種健康問題相關，包括肝臟和免疫系統損傷及部分癌症 。3M公司表示計畫在2025年底前停止生產含PFAS產品。

檢察長們在法庭文件中表示，和解協議強迫全國幾乎所有公共供水廠商參與，未提訴或未進行PFAS檢測 的供水廠商亦然，除非他們選擇單獨退出；「令人不安的是，供水廠商須在不知道會收到多少資金的情況下做出抉擇；然而供水廠商必須先了解供水系統受污染程度和補救成本。」

檢察長聲明還指稱，該和解協議的價值，遠低於宣稱的105億至125億元。而且，其中一項條款將把責任從3M轉給未選擇退出的供水廠商；若今後受PFAS影響的社區因癌症等疾病控告3M，此協議允許3M公司向供水廠商求償。