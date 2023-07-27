夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏天無論是吃的、喝的、穿的都可以在好市多的貨架上找到一些必買的商品。Getty Images

夏天無論是舉辦派對、戶外野餐，或出門度假，吃的、喝的、穿的都可以在好市多 的貨架上找到一些必買的商品。以下是GO BankRates網站推薦8項不容錯過的好物：

鄉村時光檸檬水預拌粉。Getty Images

1. 鄉村時光檸檬水預拌粉（Country Time Lemonade Mix）

消費專家蘭霍德（Julie Ramhold ）表示，這是夏季必備的飲料，而且價格實惠。82.5盎司裝，網路售價約10.99元；但夏季有時會打折，可省下幾塊錢，甚至更多。

彭德爾頓可攜式毯子。取自Costco網站

2. 彭德爾頓可攜式毯子（Pendleton Packable Blanket）

夏天有機會在戶外過夜時，這款可折疊成背袋的毯子是經濟實惠的配件。蘭霍德說，它有防水外袋，重量輕、可機洗，無論是去海灘還是在後院野餐，這款毯子都能滿足需求。平日售價約30元，現在特價約為23元。

Liquid IV補水劑。取自Costco網站

3. Liquid IV補水劑（Liquid IV Hydration Multiplier）

蘭霍德說，無論是否相信這種電解質混合飲料能使攝入的水量倍增，至少它們相當美味，有助於喝下更多的水。她表示，無論是擔心炎熱氣溫、或待在戶外如何保持水分，還是想從喝太多雞尾酒的後院燒烤中清醒過來，這是整個夏天可以儲存的好東西。目前30支裝的售價為 29.99元。

科克蘭招牌棒棒腿。取自Costco網站

4. 科克蘭招牌棒棒腿（Kirkland Signature Drumsticks）

格蘭特（Jeremy Grant）是理財網站Knocked-up Money的創始人，也是好市多的鐵粉。夏季裡他最愛的燒烤活動，少不了每磅售價1.99元的科克蘭招牌棒棒腿。他說，有機棒棒雞腿是完美的夏季食物，全家人吃起來既健康又解膩。

Traeger烤架和煙燻爐。取自Traeger網站

5. Traeger烤架和煙燻爐（Traeger Grills and Smokers）

購物網站GadgetReview 執行長佛瑞柏格（Rex Freiberger）以分析產品及價格見長。他說，如果喜歡在夏天烤肉，而且一直想買一台 Traeger烤架和煙燻爐，那麼好市多是不二之選。好市多的Traeger價格最優惠，還附上所有配件，如木顆粒、烤架罩和清潔劑。

Aqua泳池漂浮床。取自Aqua網站

6. Aqua泳池漂浮床（Aqua Pool Floats）

生活旅遊達人韋里克（Amy Weirick）常去好市多購買有趣又實惠的夏日雜貨，尤其是可戲水的物品。她說，她是好市多的忠實顧客，每周至少會去購物一次。她的夏天必備品是Aqua泳池漂浮床，她表示，它們耐用又舒適，她經常會在家中囤上幾個。70英吋的型號可承重300 磅，售價42.99元。

科克蘭招牌青醬。取自Shutterstock

7. 科克蘭招牌青醬（Kirkland Signature Pesto）

這款進口的義大利 青醬每罐22盎司，售價11.99元，是韋里克夏天必買的食品之一。她說，用它來做沙拉非常美味，可將它與好市多新鮮的奶酪和櫻桃番茄混合。韋里克還推薦用好市多買的番茄切片、義大利熏火腿、生菜、沙拉醬，加上這款青醬做成的三明治。

洋裝和短裙。Getty Images

8. 洋裝與短裙（Dresses and Skirts）

好市多也有些商品不是用來吃喝或漂浮，而是用來穿的。韋里克說，好市多賣的女性夏季洋裝和短裙也很棒，它們既合身又時尚 ，價格也不貴。她說，身上的藍白碎花短裙，售價是17.99元，但也找得到低於 10元的款式。