超像正牌讀卡器 東北部近20家沃爾瑪被裝上信用卡側錄器

信用卡盜錄詐騙每年對消費者和金融機構造成10億元以上的損失。Getty Images

警方近日查獲一批設計精密的信用卡 側錄器，這些側錄器被歹徒安裝在紐約州 中部和緬因州 的沃爾瑪 超市內。

這些側錄設備被設計安裝在真正的結帳電腦終端機上，以便在過程中竊取客戶資料。讓執法部門特別注意的是，這些側錄裝置與沃爾瑪的終端機精確匹配，且安裝迅速。

紐約州警官萊特凱普（Vincent Lightcap）在稍早的一份聲明中指出，該設備看起來與收銀台上的讀卡器一模一樣，側錄設備的上方甚至有相同的標識。

紐約州奧斯威戈（Oswego）一家沃爾瑪超市，7月3日的監視器影片顯示，三名犯罪嫌疑人在沃爾瑪員工結帳時，迅速、偷偷地將該裝置安裝到收銀台的終端機上。雪城（Syracuse）新聞頻道9（NewsChannel 9）上周在YouTube上發布了這段影片。

沃爾瑪在發給內部的一份聲明中表示，安全的購物體驗是「首要之務」，該公司將繼續檢查並加強店內交易的安全。聲明並指出，這一事件目前正進行刑事調查，該公司正與各執法單位積極合作。

警方在接受新聞頻道9採訪時表示，7月2日至7月5日間，紐約州的 14家沃爾瑪超市和緬因州的兩家各被安裝了一個側錄器。7月5日和7月8日，沃爾瑪工作人員發現了這些設備，並將其拆除。

該電視台稱，調查人員發現這些設備由電池供電、帶有藍牙天線，並配備了擷取刷卡磁條和記錄鍵盤輸入的功能；目前尚不清楚這些設備是否能讀取插入卡片上的晶片 。

如何避免被「盜錄」

紐約州警方發言人告訴「內幕消息」（Insider）說，目前還沒有消費者報稱自己是詐騙受害人。

聯邦調查局估計，信用卡盜錄詐騙每年對消費者和金融機構造成10億元以上的損失，建議消費者採取以下預防措施，避免受害：

- 盡可能使用晶片卡或非接觸式刷卡，而非磁條卡。

- 快速檢查結帳終端機面板，使用前先輕拉一下。

- 在輸入密碼或郵政編碼時遮住鍵盤。