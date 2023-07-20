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汽車評論網Edmunds推薦：明年這3款小改款 最值得期待

編譯彭尚興／綜合報導
現代SONATA車型雖已問世30年，但不斷在改進，2024年新車內外設計都有小幅改變。(美聯社)
現代SONATA車型雖已問世30年，但不斷在改進，2024年新車內外設計都有小幅改變。(美聯社)

當一款汽車問市一段時間後，車廠會稍微調整車型外觀、增添新配備或功能，以刺激消費者新鮮感，促進買氣。這種拉皮微整形、而不傷筋動骨的工夫，業界行話叫「產品周期中翻新」(midcycle refresh)，俗稱「小改款」。

有些消費者喜歡趁小改款推出時換車，因為車廠通常會藉著產品翻新的機會，根據市場反應，修改或彌補新車款的一些缺點或毛病。以下是汽車評論網站Edmunds推薦，幾款售價在4萬元以內，值得期待的2024年小改款車型。

現代SONATA

現代汽車(Hyundai)這款韓製中型房車問世已超過30年，上次推出全新車型是在2020年。2024年的小改款無論裡外都有新意，增添不少價值感。在車廂內部，儀表板上一對弧線曲面的12.3吋屏幕不但是視覺焦點，更營造出奢華風格；全新設計的冷氣出風口、方向盤和排檔桿，相得益彰。

外觀方面，車頭的招牌LED光條和隱藏在水箱柵兩側的大燈，展現十足未來感；尾燈和後保險桿也都經過全新設計。動力方面，則仍然維持191匹馬力四缸汽油引擎、290匹馬力渦輪增壓引擎和油電混合三種選擇。

售價：2萬5000元起。

別克ENCORE GX

別克(Buick)這款迷你休旅車自從2020年首次推出以來，就一直獲得Edmunds的肯定。2024車型添加了許多風格元素，搭配新商標，一掃原先毫不起眼的外型，令人眼睛為之一亮。玻璃儀表板下方增加了兩個大銀幕，功能更多元。

Encore GX有兩種引擎可搭配，標準動力配置為137匹馬力、1.2升三汽缸渦輪增壓引擎，進階版提升到 155匹馬力、1.3升三缸。傳動系統則有前輪帶動和四輪驅動兩種選擇。

售價：2萬6895元起。

別克Encore GX年度新車有兩種不同馬力的引擎，並有前輪帶動或四輪驅動兩種選...
別克Encore GX年度新車有兩種不同馬力的引擎，並有前輪帶動或四輪驅動兩種選擇。(美聯社)

吉普WRANGLER

號稱直系血源可以追朔到二戰美軍吉普車(Jeep)的Wrangler，其粗曠豪邁的設計，一直受到具有拓荒精神和牛仔魂的消費者喜愛，目前已繁衍至第四代車型。2024小改款繼續承襲堅固的外型，包括七槽防翻格柵設計和擋風玻璃／天線集成，內部儀表板中央則增加了一個谷哥(Google)支援的12.3吋大型觸控屏幕。

同時，後輪軸也經過強化，將拖曳能力提高到5000磅；前保險桿上方則添加了原廠安裝的WARN牌絞盤。

售價：3萬3690元起

2024年的吉普WRANGLER新車強化了後輪軸，拖曳能力提高到5000磅。(美...
2024年的吉普WRANGLER新車強化了後輪軸，拖曳能力提高到5000磅。(美聯社)

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