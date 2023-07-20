突然停電不用怕 電動車有新用途：為住家提供電力

福特F-150 Lightning電動皮卡電池能儲存量遠多於家庭太陽能板電池，具備供應家庭用電的優勢。(美聯社)

停電期間有民眾靈機一動，利用電動車 的電池為住宅提供電力，能源與汽車專家預計，隨著汽車與能源公司研究如何讓大眾與企業更便利地使用電動車能源，未來幾年將有更多人將其應用於其他用途。

長時間的熱浪 、強烈風暴及洪災等極端天氣事件使電網供應緊繃，許多家庭必須購買發電機或安裝太陽能發電系統，但通常所費不貲，對某些人而言，電動車可能是更好的選擇。

福特(Ford)電動皮卡車F-150 Lightning，以及雪佛蘭(Chevrolet)預計今年推出的純電動皮卡Silverado有其他優勢，這兩款車電池能儲存的電力遠多於家庭太陽能板電池。理論上，將一輛電動車與家庭太陽能系統配對，可以維持一個家庭數日、甚至數周的照明。

使用電動車作為電力來源引起電力公司高層的興趣，包括「愛迪生國際」(Edison International)執行長皮札羅(Pedro Pizarro)；該公司與其他公用事業公司正在測試將電動車的電力送往電網是否實用與安全。

皮札羅指出，電動車在電力充足時吸收電力，稀缺時釋放電力，可以作為一個更大的「橡皮筋」，每日、每周吸收、管理電力。

依這種方式善加利用電動車，應該能使公用事業與家庭屋主更依賴太陽能、風能等可再生能源，減少溫室氣體排放。

目前能提供備用電源的電動車不多，但電動車大廠特斯拉 (Tesla)及其他車商已經表示正在研究更新，讓更多電動車具備這種功能。

但連接電動車與家庭用電的系統可能很複雜，有些人在組裝時遇到問題，能源公司表示該產業正致力改善與簡化連接電動車與住家電源的技術，聲稱將在幾年內實現。

福特、通用汽車(General Motors)均熱中於向有停電困擾或擔心停電的客群推廣電動車的多功能性。